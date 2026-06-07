América presenta a Guillermo Almada como su nuevo entrenador

Las puertas del Nido de Coapa volvieron a abrirse para una nueva historia. Después de varios días en los que su llegada parecía un secreto a voces, América hizo oficial este domingo la contratación de Guillermo Almada como su nuevo director técnico, el hombre elegido para tomar el lugar que deja André Jardine tras una etapa que transformó al club en una máquina de títulos.

El anuncio llegó mediante un video difundido en redes sociales, donde las Águilas presentaron al estratega uruguayo que ahora tendrá la responsabilidad de conducir al equipo más ganador del futbol mexicano hacia una nueva etapa.

La misión no es menor. Jardine dejó una huella difícil de ignorar después de encabezar una era dorada que incluyó el histórico tricampeonato de Liga MX y consolidó al América como el referente del futbol mexicano. El brasileño elevó la exigencia a niveles pocas veces vistos en Coapa y convirtió cada torneo en una obligación de competir por el título.

Ahora esa presión cambia de dueño.

En su comunicado oficial, el club informó que Almada se presentará en los próximos días en el Nido de Coapa para reunirse con jugadores y directivos e iniciar la preparación rumbo al Apertura 2026.

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas", señaló la institución.

Almada llega respaldado por una trayectoria que lo ha llevado por distintos equipos de Sudamérica, México y España. Entre sus principales logros destacan el título del Apertura 2022 de la Liga MX y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024.

Más allá de los trofeos, el técnico uruguayo construyó una reputación particular dentro del futbol mexicano. Sus equipos suelen combinar intensidad, protagonismo ofensivo y una apuesta constante por el desarrollo de jóvenes futbolistas. A lo largo de su carrera ha demostrado capacidad para impulsar talentos emergentes sin renunciar al liderazgo de jugadores experimentados, una fórmula que ahora buscará trasladar a una de las plantillas más poderosas del continente.

El club de Coapa destacó esa experiencia al darle la bienvenida.

Para el América, representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada", indicó el club.

La institución agregó que está convencida de que la nueva etapa estará a la altura de las expectativas de una afición acostumbrada a pelear por campeonatos.

La oficialización pone fin a semanas de especulaciones y abre uno de los capítulos más observados del futbol mexicano. En Coapa comienza una nueva era. El reto para Almada será escribirla sin escapar de la sombra de los éxitos recientes, pero con la oportunidad de construir una identidad propia en un club donde ganar nunca es suficiente y donde cada temporada exige algo más que la anterior.