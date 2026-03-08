Liam Lawson volvió a insultar a 'Checo' Pérez en plena carrera del GP de Australia

La tensión en la Fórmula 1 alcanzó un punto de ebullición insospechado. El Gran Premio de Australia regaló a los aficionados un episodio lleno de fuego y polémica, protagonizado nuevamente por el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez y su acérrimo rival en la pista, el neozelandés Liam Lawson. Lejos de apaciguar las aguas con el paso del tiempo, el circuito de Albert Park atestiguó cómo el corredor de Oceanía perdió los estribos y lanzó un fuerte insulto contra el tapatío en plena competencia, reviviendo una enemistad que saca chispas cada vez que sus monoplazas se cruzan.

El conflicto estalló cuando ambos pilotos se enfrascaron en una férrea batalla por la posición. Liam Lawson intentó sorprender con un rebase por la parte exterior de una curva rápida. Sin embargo, el piloto del equipo Cadillac sacó a relucir toda su experiencia, no cedió ni un centímetro de asfalto y defendió su trayectoria de manera magistral, obligando al neozelandés a salir momentáneamente de la pista.

Liam Lawson en el GP de Australia. AFP

Pero la sangre hirvió rápidamente en el habitáculo del joven corredor. Fiel a su estilo agresivo, no se rindió, pisó el acelerador a fondo en la siguiente maniobra y forzó el adelantamiento al límite. En este temerario movimiento, su auto rozó peligrosamente las llantas del monoplaza del mexicano, ganando la posición a la mala. Esta acción provocó la incredulidad y una risa irónica por parte de ‘Checo’ Pérez, quien abrió de inmediato su radio para cuestionar a su equipo: “¿Qué le pasa a este tipo?”.

LIAM LAWSON EXPLOTA EN LA RADIO CONTRA ‘CHECO’ PÉREZ

La respuesta del otro lado de la trinchera llegó cargada de furia. Mientras ‘Checo’ Pérez tomaba el incidente con cierto sarcasmo, Liam Lawson destiló todo su coraje a través de la comunicación con su muro de ingenieros. Sin guardarse absolutamente nada, el piloto oceánico lanzó un fuerte insulto en contra del tapatío: "Este sujeto apesta". Las palabras resonaron fuerte en la transmisión oficial y confirmaron que la relación entre ambos está completamente rota.

Lejos de ofrecer una disculpa tras la bandera a cuadros, el neozelandés echó más leña al fuego. Al concluir las actividades en el trazado australiano, justificó su actitud y declaró ante los medios que Sergio Pérez todavía no supera las viejas rencillas del pasado, minimizando su propia falta de respeto en el asfalto.

EL ORIGEN DE UNA ENEMISTAD QUE NACIÓ EN RED BULL

Para entender la magnitud de este desprecio mutuo, es necesario retroceder dos años en el tiempo. Durante el Gran Premio de México, en lo que significó la última campaña de ‘Checo’ Pérez defendiendo los colores de Red Bull, Liam Lawson protagonizó un momento vergonzoso al mostrarle el dedo medio en pleno rebase.

Monoplaza Cadillac de 'Checo' Pérez en el GP de Australia. REUTERS

En aquel entonces, el corredor de Nueva Zelanda presionaba con todo para quedarse con el codiciado asiento del tapatío en la escudería austriaca. Curiosamente, el destino le jugó una mala pasada al joven piloto, ya que ese anhelado puesto titular lo obtuvo únicamente por un par de carreras durante la temporada anterior. Hoy, con ‘Checo’ Pérez enfocado en su nuevo proyecto con Cadillac, queda claro que las heridas del pasado siguen abiertas y que cada encuentro en las pistas será una auténtica guerra sin cuartel.