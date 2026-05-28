Boletos de última hora para el Mundial 2026: cuánto cuestan las entradas que aún quedan para la inauguración y la final

La sensación de urgencia alrededor del Mundial 2026 parecía indicar que conseguir boletos era una misión imposible. Pero a poco menos de 15 días de la inauguración, todavía existen entradas disponibles incluso para los partidos más codiciados del campeonato.

La FIFA abrió este jueves una nueva ventana de venta para la Copa del Mundo de 2026, una estrategia escalonada que recuerda cada vez más a los sistemas utilizados por conciertos masivos y giras internacionales, donde las entradas aparecen y desaparecen por bloques según demanda, fases y precios dinámicos.

Millones de aficionados continúan intentando asegurar un lugar para alguno de los 104 partidos del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Contra muchos pronósticos, el portal oficial todavía muestra disponibilidad para gran parte de los encuentros, incluyendo el partido inaugural del 11 de junio y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Todavía existen boletos disponibles para el partido inaugural del Mundial 2026 entre Selección de México y Selección de Sudáfrica del próximo 11 de junio, aunque hace unas semanas todo hacía suponer que se habían agotado, en la plataforma oficial de la FIFA todavía aparecen entradas de categoría 1 con un costo de 55 mil 815 pesos mexicanos, ubicadas en zonas preferenciales del inmueble. La disponibilidad es limitada y forma parte de las últimas ventanas de venta liberadas por FIFA bajo su sistema escalonado y de precios dinámicos, un modelo que ha provocado críticas entre aficionados por el constante aumento de costos conforme se acerca el torneo.

Boletos en 55 mil pesos para la Inauguración se pueden conseguir todavía en el sitio de la FIFA Redes sociales

Los precios del Mundial ya provocan impacto

La disponibilidad no significa precisamente accesibilidad. Los boletos para la final aparecen con precios que alcanzan los 205 mil 510 pesos mexicanos en categoría 1, mientras que las entradas de categoría 2 rondan los 138 mil pesos

Las cifras han provocado sorpresa incluso entre aficionados acostumbrados al aumento constante de precios en eventos deportivos internacionales.

La FIFA ha manejado la venta mediante distintas etapas desde 2025. Primero realizó una lotería limitada donde únicamente algunos aficionados obtenían derecho a compra. Después del sorteo oficial de grupos en diciembre comenzó otra fase restringida y posteriormente, tras los repechajes de abril, arrancaron nuevas ventanas de venta directa.

El modelo ha generado sensación de escasez permanente y largas filas virtuales, algo muy similar a lo ocurrido recientemente con grandes conciertos internacionales.

Boletos para la final

FIFA enfrenta críticas por boletos y precios dinámicos

La venta del Mundial 2026 también ha colocado nuevamente a FIFA bajo presión internacional.

Diversas organizaciones de aficionados europeos denunciaron a la federación ante autoridades de la Unión Europea por presuntas prácticas abusivas relacionadas con precios dinámicos, reventa y falta de transparencia en la asignación de asientos.

Entre las principales críticas aparecen boletos revendidos hasta 40 veces por encima de su valor original, cargos adicionales inesperados y publicidad considerada engañosa sobre entradas económicas que, según aficionados, casi nunca estuvieron realmente disponibles.

Las quejas también llegaron a Estados Unidos.

Autoridades de Nueva York y Nueva Jersey abrieron investigaciones tras recibir denuncias de aficionados que aseguraron haber pagado por zonas premium y terminar ubicados en sectores inferiores.

Las pesquisas también apuntan a posibles prácticas de “escasez artificial”, modificaciones repentinas en los mapas de asientos y aumentos automáticos de precios dentro de la plataforma oficial.

Mientras tanto, la demanda continúa disparada.

Y aunque todavía quedan boletos para el Mundial, la verdadera pregunta para muchos aficionados ya no es si alcanzarán entrada.

Es si todavía podrán pagarla.