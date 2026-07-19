¿Cuántos boletos reciben los futbolistas para la Final del Mundial?

Llegar a una Final de la Copa del Mundo también implica resolver un problema que no aparece en los entrenamientos ni en las pizarras tácticas: decidir quién entra al estadio.

Cuando un futbolista clasifica al partido más importante de su carrera, el teléfono deja de sonar por felicitaciones y comienza a hacerlo por una pregunta mucho más incómoda: "¿Me puedes conseguir boletos?"

En el Mundial de 2026 esa situación alcanzó otro nivel. Con entradas que en el mercado secundario superan los 9,000 dólares para las localidades más económicas y que rozan los 50,000 dólares en las zonas premium, incluso los protagonistas del espectáculo descubrieron que tener un lugar asegurado para sus familiares no resulta tan sencillo.

¿Cuántos boletos reciben los futbolistas?

La FIFA nunca publica cuántos boletos recibe cada jugador para una Final del Mundial. La organización entrega un paquete de entradas a cada federación para jugadores, cuerpo técnico, directivos e invitados, pero es cada selección la que decide cómo repartirlas.

Esa falta de transparencia ha provocado que el número cambie de un país a otro.

En torneos anteriores como Qatar 2022, varios seleccionados revelaron haber recibido entre ocho y doce boletos para familiares directos, mientras que otras federaciones permitieron adquirir algunas entradas adicionales si existía disponibilidad. Nunca ha sido una regla universal.

En las selecciones de Argentina, Brasil, Colombia o Marruecos es habitual que los jugadores viajen acompañados por padres, hermanos, pareja, hijos, suegros, representantes, amigos de toda la vida e incluso entrenadores de infancia. Para muchas figuras, la lista de personas que consideran imprescindibles supera fácilmente las veinte o treinta.

Los futbolistas de l aselección de Argentina suele ser acompañado por muchos familiares. Reuters

Lionel Messi vivió algo similar en Qatar 2022. Su familia ocupó una parte importante de la grada durante la Final ante Francia, mientras que otros invitados debieron recurrir a boletos adquiridos fuera de la asignación oficial.

¿Por qué ni los jugadores consiguen suficientes entradas?

Las federaciones reciben una asignación limitada porque la mayor parte del estadio ya está comprometida entre venta al público, patrocinadores, hospitalidad VIP, socios comerciales, compromisos protocolarios y paquetes turísticos.

Además, cada selección dispone únicamente del porcentaje de boletos que le corresponde dentro del sistema de distribución de la FIFA para los equipos participantes, una cantidad que resulta insuficiente cuando se trata del partido con mayor demanda del planeta.