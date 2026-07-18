Lionel Messi dedica emotivo mensaje a Argentina antes de disputar la final de la Copa del Mundo

A unas horas de disputar la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un mensaje dirigido a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición argentina, en el que destacó el camino recorrido por la selección durante los últimos años.

El capitán de la Albiceleste afrontará la tercera final mundialista de su carrera, una marca que solo otros cinco futbolistas han conseguido. Además, está cerca de convertirse en el segundo jugador en disputar tres finales de la Copa del Mundo y en el primero en hacerlo como titular en las tres ocasiones.

Lionel Messi jugará su tercera final de Copa del Mundo. REUTERS

Lionel Messi agradece el camino recorrido con Argentina

A través de su cuenta de Instagram, Messi publicó un mensaje en el que aseguró que el mayor valor de este proceso no han sido únicamente los títulos obtenidos, sino todo lo vivido junto al grupo que integra la selección argentina.

El delantero agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que forman parte del funcionamiento diario de la Albiceleste, a quienes describió como una familia. También afirmó que, sin importar el resultado de la final, este grupo ya dejó una historia que permanecerá en la memoria del futbol argentino.

Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso.



Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.



Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar.



VAMOS ARGENTINA.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparecen todos los integrantes de la delegación argentina que participa en la Copa del Mundo 2026. En apenas dos horas, la imagen superó los tres millones de "Me gusta" en la cuenta oficial del capitán argentino.

Argentina busca el bicampeonato del mundo

Además de disputar una nueva final, la selección argentina intentará convertirse en la tercera selección que conquista dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

La Albiceleste llega como vigente campeona tras levantar el título en Qatar 2022 y ahora buscará repetir la hazaña frente a España en el Estadio New York New Jersey.

En caso de conseguir la victoria, Argentina se unirá a Italia, campeona en 1934 y 1938, y a Brasil, que conquistó los Mundiales de 1958 y 1962, como las únicas selecciones que han logrado proclamarse bicampeonas del mundo.