Blindaje de guerra sobre la Copa del Mundo: Estados Unidos tratará como terrorismo el uso de drones

La Copa del Mundo de 2026 no sólo movilizará a millones de aficionados y a las mejores selecciones del planeta. También pondrá en marcha uno de los mayores operativos de seguridad jamás desplegados para un evento deportivo en Estados Unidos.

Las autoridades federales anunciaron que todos los estadios que albergarán partidos del torneo estarán protegidos por zonas de exclusión aérea temporales para drones, una medida que incluirá vigilancia permanente, sistemas de detección avanzados y la capacidad de interceptar aeronaves no autorizadas.

La decisión responde al creciente temor por el uso de drones en conflictos armados, actos de sabotaje y posibles amenazas terroristas. El torneo fue clasificado como un evento de seguridad nacional, una categoría que permite al gobierno estadounidense activar recursos extraordinarios bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional.

Una zona prohibida sobre cada estadio

Durante los días de partido, ningún dron podrá operar por debajo de los 3 mil pies (900 metros) de altitud ni dentro de un radio de 3 millas náuticas (5.5 km) alrededor de los estadios, salvo autorización expresa del control de tráfico aéreo.

El subdirector del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy, explicó que se desplegarán equipos especializados capaces de detectar, rastrear e identificar cualquier dispositivo que represente un riesgo para la seguridad pública.

Según el funcionario, las autoridades podrán intervenir de inmediato y neutralizar drones que ingresen al espacio aéreo restringido.

Desplegaremos equipos de interceptación y mitigación de drones con capacidad para detectar, rastrear y evaluar la actividad no autorizada de estos dispositivos que ponga en peligro la seguridad aérea o la del público en las inmediaciones de los recintos donde se celebren grandes eventos", declaró Grandy.

Los operadores que incumplan las restricciones podrían enfrentar multas de hasta 100 mil dólares, además de posibles cargos federales.

El SoFi Stadium, uno de los puntos más sensibles

Uno de los recintos bajo mayor vigilancia será el SoFi Stadium de Inglewood, sede de ocho partidos del Mundial y escenario de un encuentro de cuartos de final el 10 de julio.

La preocupación de las autoridades se explica por la relevancia internacional de algunos partidos programados en el inmueble, además de los antecedentes registrados en la región.

Hace algunos años, un dron impactó contra un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles. Más recientemente, otro operador dañó un avión cisterna Super Scooper que combatía incendios forestales en California, incidente por el que posteriormente fue condenado por un delito federal.

Ante la evolución de estas amenazas, las agencias federales han intensificado la capacitación de policías locales y cuerpos de seguridad.

Entre las tecnologías probadas destacan drones interceptores capaces de acercarse a aeronaves intrusas y emitir advertencias directas a los operadores antes de proceder a otras medidas de control.

Las autoridades evitaron revelar detalles sobre los sistemas específicos que utilizarán durante el Mundial, aunque confirmaron que contarán con herramientas de detección remota y capacidades para neutralizar dispositivos considerados peligrosos.

Una advertencia para aficionados y delincuentes

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, lanzó una advertencia directa a quienes intenten alterar el orden durante el torneo.

El funcionario aseguró que cualquier persona que pretenda poner en riesgo a residentes o visitantes será detenida y enfrentará consecuencias legales.

Cualquiera que intente convertir la celebración en un caos, que amenace la seguridad pública de nuestros residentes o visitantes, o que venga aquí con la intención de cometer delitos, no encontrará refugio en esta ciudad. Será detenido, arrestado y se le exigirán responsabilidades”.

La Administración Federal de Aviación también reiteró que hará cumplir las restricciones con todos los recursos disponibles. Su administrador, Bryan Bedford, afirmó que los operadores de drones deben asumir que cualquier violación al espacio aéreo protegido provocará una respuesta inmediata de las autoridades.

El primer partido del Mundial en territorio estadunidense se disputará el 12 de junio en Inglewood entre Estados Unidos y Paraguay.