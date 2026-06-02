¡Tres inmortales! Messi, Cristiano y Ochoa rompen la Matrix con un récord nunca visto en Mundiales

Alemania 2006 fue el punto de partida; una época en la que los teléfonos inteligentes apenas nacían y ellos eran unos jóvenes con hambre de gloria. Veinte años después, el mundo cambió, pero ellos siguen ahí. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa están a punto de hacer lo imposible en el Mundial 2026: convertirse en los primeros y únicos jugadores en la historia en disputar seis ediciones mundialistas. Una anomalía del futbol moderno que difícilmente volverá a repetirse.

La propia FIFA resalta este logro al colocar a los tres en una de sus publicaciones de X con una imagen de como comenzó su trayecto y ahora como se encuentran.

El club de los indestructibles: Dos décadas sin faltar

Tres selecciones distintas, tres posiciones diferentes en la cancha, pero una misma constante implacable: ninguno ha faltado a una sola cita desde su debut. Su vigencia ha sobrevivido a lesiones, cambios de generaciones y al implacable paso del tiempo, manteniéndose en la élite a través de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las impresionantes cifras de cada leyenda

Lionel Messi (Argentina)

El hombre récord de la Copa del Mundo. Messi llega a este torneo como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales (26 apariciones), superando a mitos de la talla de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). Tras alcanzar la gloria eterna y levantar la copa en Qatar 2022, el astro de 38 años busca el broche de oro para el ciclo más exitoso de la Albiceleste.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

El "Bicho" no se queda atrás. Acumula 22 partidos y 8 goles en sus cinco ediciones previas. Desde aquel debut en 2006 donde rozó las semifinales, hasta su histórico hat-trick contra España en 2018, CR7 ya es dueño de un récord solitario: es el único jugador que ha marcado gol en cinco Mundiales diferentes. En 2026 va por la extensión de su propio imperio.

Guillermo Ochoa (México)

El caso de "Paco Memo" es pura resiliencia. Vivió la frustración de la banca como tercer arquero en 2006 y 2010, pero se adueñó de la titularidad absoluta a partir de Brasil 2014, regalándonos actuaciones memorables que le dieron la vuelta al planeta. A sus 41 años, Ochoa cerrará en casa un ciclo legendario que comenzó cuando apenas era un suplente del Tri.

El filtro de los elegidos

Hasta el día de hoy, el récord histórico de cinco Mundiales era un terreno exclusivo de leyendas como Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Gianluigi Buffon y Andrés Guardado. En este 2026, Messi, Cristiano y Ochoa pulverizan ese techo de cristal al mismo tiempo, un hito sin precedentes en los anales del deporte.

La anomalía en un Mundial de novatos

Para dimensionar la locura de este récord, basta con mirar las plantillas del torneo. De los 1,248 futbolistas inscritos para las 48 selecciones de este Mundial, la enorme mayoría (891 jugadores) vivirá la experiencia por primera vez en su vida. Solo 357 saben lo que es jugar una Copa del Mundo.

En medio de esta renovación generacional masiva, que tres hombres lleven dos décadas siendo absolutamente insustituibles en sus países no es solo constancia: es la prueba definitiva de que son inmortales.