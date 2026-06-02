¡Presión presidencial! Macron encara a Francia y le exige el Mundial al Balón de Oro

Hay visitas que arropan y hay visitas que meten una presión asfixiante. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por su esposa Brigitte, acudió este martes al búnker de la selección en Clairefontaine. El motivo oficial era despedir a Les Bleus antes de su viaje a Estados Unidos este 10 de junio; el motivo real fue recordarles, cara a cara, que un subcampeonato en este Mundial 2026 sería un fracaso nacional.

Esta pasarela presidencial ya es un viejo ritual cabalístico que Macron repitió antes de Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, el ambiente que se respiró esta vez tuvo un tinte de urgencia absoluta, especialmente al ver los rostros de sus dos máximas figuras.

El abrazo de Macron a un Mbappé herido y en crisis

Las cámaras del Palacio del Elíseo captaron de inmediato lo que todos buscaban: una complicidad máxima y un saludo sumamente efusivo entre Macron y Kylian Mbappé. Para el capitán de Francia, este Mundial no es un torneo más; es su balsa de salvación y una oportunidad urgente de redención.

Mbappé viene de cerrar una temporada auténticamente para el olvido con el Real Madrid. A pesar de que cumplió en lo individual al conquistar su segundo Pichichi consecutivo en LaLiga, el gigante merengue firmó un año desastroso en lo colectivo: terminaron la campaña sin un solo título, humillados en la Champions y viendo la Liga desde abajo. Kylian llega a Norteamérica con el orgullo herido, devorado por la presión y con más hambre de gloria que nunca.

El fuerte mensaje de Macron al Balón de Oro: "A pensar en lo que viene"

El momento más tenso y directo de la jornada ocurrió cuando el mandatario detuvo en seco a Ousmane Dembélé. Macron no quiso que el jugador se relajara tras la euforia europea y le exigió cambiar el chip de inmediato, según reveló RMC Sport:

“¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene”.

Las palabras no fueron casualidad. Dembélé llega a la concentración convertido en el flamante Balón de Oro de la temporada y tras haber conquistado la Champions League con el PSG por segundo año consecutivo. El presidente le dejó claro que la gloria con París ya es pasado; el país le exige la tercera estrella mundial.

junto a Dembélé, este martes se integró la pesada armada parisina al campamento de Didier Deschamps: Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández y Warren Zaïre-Emery.

El mapa de Francia en el Mundial 2026: Grupo I

El camino de Les Bleus para cumplirle la promesa a su presidente ya está trazado, y el viaje arranca en la Costa Este de los Estados Unidos:

16 de junio: vs. Senegal — Estadio Nueva York-Nueva Jersey

vs. Senegal — Estadio Nueva York-Nueva Jersey 22 de junio: vs. Irak — Filadelfia

vs. Irak — Filadelfia 26 de junio: vs. Noruega — Boston

El cuartel general y búnker de máxima seguridad de los franceses estará instalado en la Universidad Bentley en Boston, Massachusetts. El jefe de Estado ya hizo su jugada y les dejó la presión en el vestidor. Ahora, la pelota está del lado de Mbappé y Dembélé.