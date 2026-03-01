Sevilla borra la sonrisa al Betis y Fidalgo con gol sobre el final

Isaac Romero anotó sobre el final para poner el 2-2 final entre Betis y Sevilla en el Gran Derbi marcado por el estreno goleador de Álvaro Fidalgo en LaLiga; el conjunto verdiblanco deja escapar dos puntos de oro pensando en puestos de Champions League.

Desde un inicio, la polémica se hacía presente en La Cartuja luego de que Matías Almeyda se hiciera presente en el vestidor de Sevilla cuando apenas cumple el segundo de sus 7 partidos de sanción por insultos al cuerpo arbitral, arriesgándose a un castigo mayor por parte de LaLiga.

La dinámica del encuentro favoreció completamente a Fidalgo y compañía, inclinando la balanza a su favor y anotando el 1-0 desde los pies de Antony, quien definía en el 16’ con un remate de chilena que levantaba a los 67,000 aficionados presentes en el estadio.

Sevilla equilibró y logró irse al frente, sin embargo, Abde aprovechó que Fidalgo cambió de banda y, apareciendo desde la banda de la derecha, el 15 de Betis sorprendió a sus rivales y El Maguito definía con la parte externa de su pierna derecha para anotar el 2-0 que los hacía soñar con 3 puntos más en LaLiga.

El tanto del mediocampista que espera su llamado a la Selección Mexicana representó que una de las cuentas oficiales de Betis celebrara al estilo de Miguel Piojo Herrera, sin embargo, las sonrisas se convertirían en caras largas con el paso de los minutos.

Durante el segundo tiempo, Betis cedió completamente la iniciativa y Sevilla aprovechó la oportunidad, acercándose por conducto de Alexis Sánchez (62’) y empatando desde los pies de Isaac Romero (85’), quien había ingresado apenas unos minutos antes; Fidalgo dejó el terreno de juego en el 70' de tiempo corrido.

Con el 2-2 final, Betis desperdicia la oportunidad de acercarse a Villarreal en la lucha por los puestos de Champions League de cara a la siguiente temporada, sumando 43 puntos por 51 unidades de las del Submarino amarillo.

Por su parte, Sevilla se encuentra por debajo de la mitad de la tabla (11º) con 30 puntos, situándose más cerca de los puestos de descenso que de los sitios que dan acceso a competiciones europeas para la siguiente temporada.

BFG