Matías Almeyda reta a LaLiga y podría perderse más de 7 juegos por suspensión

Cumpliendo el segundo de sus siete partidos de suspensión en LaLiga luego de insultar a un árbitro, Matías Almeyda -técnico de Sevilla- se presentó en el vestidor previo al partido contra Betis, lo que acarrearía un castigo mayor a la sanción inicial.

Tras el partido de Sevilla ante Alavés, del pasado 14 de febrero, el nombre de Matías Almeyda llegó a los escritorios de LaLiga debido al insulto que lanzó al árbitro, quien le mostró la tarjeta roja; ante ello, el ex técnico de Chivas se mantuvo sobre el terreno de juego, lo que generó una sanción mayor.

Ahora, antes del Gran Derbi, en el que Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador al anotar el 2-0, Matías Almeyda se dirigió al vestidor de su equipo, detalle que tiene completamente prohibido, lo que ocasionaría un castigo de oficio para el estratega que vive su primer temporada en la banquillo andaluz.

Hasta el momento, estos son los partidos en los que Matías Almeyda deberá estar lejos del área técnica de Sevilla; ya cumplió con 2 de ellos:

Getafe 0-1 Sevilla / 22 de febrero.

Betis Vs Sevilla / 1 de marzo.

Sevilla Vs Rayo Vallecano / 8 de marzo.

Barcelona Vs Sevilla / 15 de marzo.

Sevilla Vs Valencia / 21 de marzo.

Real Oviedo Vs Sevilla / 5 de abril.

Sevilla Vs Atlético de Madrid / 12 de abril.

En caso de que LaLiga considere que Almeyda no debe cumplir con una sanción mayor, el regreso del técnico argentino con Sevilla se dará el fin de semana del 22 de abril, cuando visiten a Levante en el Estadio Ciutat de València durante la Jornada 33.

BFG