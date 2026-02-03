El Betis pide calma al América sobre Fidalgo: ‘lo vamos a cuidar muy bien’

El Real Betis le envió un mensaje al América sobre Álvaro Fidalgo, después de que el futbolista firmara un contrato que lo vincule con el equipo español hasta 2030.

“Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del ‘Maguito’”, publicó el Betis en redes sociales, donde se puede apreciar el cálido recibimiento que tuvo el futbolista mexicano por parte de algunos compañeros de equipo.

En otro de los videos, Álvaro Fidalgo recorrió las instalaciones del Betis, así como el Estadio Olímpico de La Cartuja.

El pasado 1 de febrero, el Betis anunció la incorporación del futbolista y subrayó la carrera que ha tenido, donde pasó por las canteras del Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del Real Madrid en 2012, para después dar el salto al Real Madrid Castilla. Tras su cesión al Rayo Majadahonda regresó al filial, donde permaneció hasta el 2020. Después de seis meses el CD Castellón, se marchó a préstamo con el América, quien acabó comprándolo en 2021.

El América le dedicó varios posteos a Álvaro Fidalgo, pieza clave para el Tricampeonato de la Liga MX y para la obtención del Campeón de Campeones Cup 2023-24.

“Hasta pronto… ¡Vuela siempre por lo más alto!”, fueron parte de los mensajes que publicó el América.

Por su parte, David Faitelson consideró que Álvaro Fidalgo “se va por la puerta de la gloria. El sábado vimos en el estadio, aficionados que derraman una lágrima por un jugador de futbol”. En cambio, Allan Saint-Maximin lo consideró como ‘uno de los grandes petardos del América”.