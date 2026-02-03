Chivas manda en la grada; supera la cuesta de enero

Las Chivas del Guadalajara no sólo mandan en lo deportivo al ser líder del Clausura 2026, sino que entre los equipos llamados grandes es el que tiene mayor asistencia, al superar los 70 mil aficionados en dos juegos al cumplirse el primer mes.

Los buenos resultados el torneo anterior, generaron una expectativa entre los aficionados para el actual, lo que se ha marcado con la presencia en las tribunas, que prácticamente han llenado los dos primeros encuentros como local.

Entre el resto de los equipos de la Liga MX, Chivas es tercer lugar de asistencia, superado sólo por Monterrey con casi 90 mil en dos juegos y Tigres con 80 mil 393.

El América y su lento inicio en el torneo se ha visto reflejado en el estadio de la Ciudad de los Deportes, ya que sólo suma a 41,875 aficionados en los dos encuentros como local.

En el caso de Cruz Azul, otro de los grandes, el recurso de mudarse a Puebla para sus juegos de local se ha visto afectado, ya que en los dos juegos en el estadio Cuauhtémoc apenas llevó a 22,959 aficionados.

Los Pumas han tenido un buen inicio de torneo al mantenerse invictos y se ubican en el cuarto puesto, pero en la asistencia no se refleja.

El conjunto universitario es el único que ha jugado tres de sus cuatro encuentros como local y en total suma 63,752 aficionados.

A pesar de que enero es un mes complicado en general para la economía familiar, la asistencia fue aceptable durante el primer mes del Clausura 2026 al superar los 700 mil aficionados con un promedio superior a los 20 mil aficionados por juego.

Chivas, en los dos juegos que lleva de visita ante Bravos y San Luis, acumuló 37,391 para un total de 107, 508 en los cuatro encuentros.

Mazatlán se despide de la LIga MX luego de este torneo y los aficionados ya se alejaron de las tribunas con apenas 15 mil aficionados en dos juegos.

Chivas ha tenido un buen inicio y amenaza con ser el equipo con más arrastre en las tribunas durante el Clausura 2026.