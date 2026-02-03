Faitelson va directo con Maximin: ‘de los grandes petardos del América’

El periodista David Faitelson se fue directo contra Allan Saint-Maximin. Consideró que el América no necesitaba contratar al francés, tachó su incorporación de un error e incluyó al futbolista dentro de una lista de los grandes “petardos” en la historia de las Águilas.

“La realidad es que desde el inicio una contratación mal planificada, no necesitaba el América a nadie de las condiciones de Maximin porque en esa zona del campo está Brian Rodríguez en un gran nivel. Luego, él pensó que en el futbol mexicano le bastaba caminar y hacer unas jugadas tribuneras para convencer… Su contratación fue un error. Maximin será recordado como uno de los grandes ‘petardos’ en la historia del América, una ‘bomba’ que le explotó en las manos al América”, indicó en Faitelson Sin Censura.

David Faitelson subrayó que la contratación de Maximin fue un error Mexsport

El periodista señaló que el tema de racismo hacia la familia de Maximin no justifica su salida del América, sino más bien fue una excusa ideal para abandonar algo que no tenía rumbo.

“Se va argumentando que no se adaptó a la vida en México. Hay un asunto muy grave, que no lo estoy escudando ni justificando de ninguna manera, es un asunto grave que tiene que ver con racismo hacia su familia, que para nada es justificable, pero que también me deja la sensación de que pudo haber sido el pretexto perfecto, la excusa ideal para abandonar algo que no tenía un buen rumbo y que estaba claro que no iba a terminar bien”, indicó.

El periodista reveló algunas 'cositas' de Allan Saint-Maximin Mexsport

VARIAS ‘HISTORIAS IRREGULARES’ DE MAXIMIN

David Faitelson ventiló algunas irregularidades dentro de la historia de Allan Saint-Maximin en el América, como temas de disciplina, que no concentraba o que viajaba en primera clase.

“Se cuentan varias historias irregulares en esta malograda historia o contratación, que no guardaba la misma disciplina que sus compañeros, horarios, que no concentraba, que viajaba en una clase diferente, en primera clase cuando iba en el avión… En apariencia, eso generó diferencias con el entrenador y obviamente con los compañeros de equipo”, apuntó.

Allan Saint-Maximin jugó 15 partidos con el América Mexsport

Allan Saint-Maximin llegó al América en agosto de 2025 y se fue del equipo con los siguientes números en la Liga MX:

- 15 partidos disputados.

- 3 goles.

- 2 asistencias.

- 738 minutos disputados. Allan Saint-Maximin dejó al América para enrolarse con el RC Lens de la Ligue 1 de Francia.