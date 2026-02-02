¿Será de la suerte? le regalan muñeco con sarape al QB de los Patriotas 

Para iniciar la semana más convulsa de la NFL con entrevistas, medios de comunicación masivo y muchas veces influencers que se hacen pasar por periodistas, los jugadores, verdaderos protagonistas del juego, empezaron a tener careos.

Uno de ellos, seguido por todas las cámaras es Drake Maye, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra a quien le hicieron llegar un regalo muy peculiar que recibió gustoso previo al Super Bowl LX.

Durante su comparecencia le regalaron, a nombre de la afición mexicana, un muñequito bordado que lo representaba a él con el uniforme de los Patriots.

"Eres tú", le dice la persona que momentos antes le pidió lanzarle el regalo por no poder acercarse.

Maye, amable le acepta el regalo y aunque de inicio no notó los detalles del muñeco bordado, después puso atención cuando le mandaron otro regalo.

La misma persona le lanzó un pequeño sarape, que va acompañando al muñeco. El sarape es uno de las prensa icónicas de la cultura mexicana, originaria de Saltillo, Coahuila, al norte del país.

Maye dice asombrado, "¿soy yo? wow", después aprende rápido el español, "es un sarape".

Se desvivió en agradecimiento a todos los fans de México que han acogido a la NFL y en especial a su deporte.

A los fans mexicanos gracias por acoger la NFL, a todos los aficionados de este deporte. Sé que es un futbol diferente al que muchas veces están acostumbrados a ver porque es otro estilo, pero muchas gracias a todos, especialmente a los fans de los Patriots en México".

SU HOMBRO PARA LANZAR ESTÁ BIEN

El viernes pasado, Drake Maye tuvo que ausentarse del entrenamiento de Nueva Inglaterra y se prendieron luces de aviso en este equipo a una semana del Super Bowl LX, sin embargo, en su última aparición ha confirmado que su hombro para lanzar se encuentra bien.

Drake Maye ha recuperado el movimiento natural en su hombro derecho y estará listo para el Súper Domingo. (Reuters)

Maye, en su segundo año con los Patriots los ha metido al partido grande aunque con dolores en su hombro derecho, mismo que ha mencionado, sanó en las últimas horas y se siente en buena forma para el domingo.