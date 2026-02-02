Bligh Madris marca el rumbo y Charros consiguen el primer triunfo mexicano en la Serie del Caribe

ZAPOPAN. Bligh Madris conectó un jonrón con las bases llenas desde la primera entrada para marcar la pauta con la que los Charros de Jalisco vencieron por paliza 11-4 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, y sumar así el primer triunfo mexicano en la Serie del Caribe 2026.

Luego de una jornada inaugural con derrotas tanto para Charros, México Rojo, como para Tomateros, México Verde, los dueños del parque salieron dispuestos a enmendar el camino y lo hicieron desde temprano, apoyados por una ofensiva agresiva y un pitcheo que supo manejar la ventaja.

Tras un sencillo de Connor Hollis para abrir el juego, y bases por bolas a Michael Wielansky y Willie Calhoun, Madris disparó el cañonazo por todo el jardín derecho. El grand slam fue el primero en Serie del Caribe desde el que conectó Julián León, con México, en Mazatlán 2021, y cambió por completo el tono del encuentro.

El ataque mexicano continuó en la tercera entrada, cuando Julián Ornelas abrió la tanda con un jonrón solitario, para traer la primera de siete carreras en ese episodio, una ofensiva que prácticamente definió el juego ante un pitcheo panameño sin respuestas.

En esa tercera entrada de pesadilla, los bateadores mexicanos negociaron seis bases por bolas, tres de ellas con las bases llenas, reflejo de la paciencia en el plato y del control total del partido por parte de los locales.

Con el respaldo ofensivo, el tapatío Luis Iván Rodríguez, motivado por abrir en casa una Serie del Caribe, lanzó con comodidad y sacó 15 outs en apenas 17 bateadores enfrentados. En sus cinco entradas de labor, permitió un solo hit, otorgó una base por bolas y ponchó a uno, firmando una actuación eficiente y sin sobresaltos.

El primer relevo fue Jeff Ibarra, refuerzo de los Algodoneros de Guasave, quien permitió un jonrón de dos carreras al exligamayorista Johan Camargo, para poner a los canaleros en la pizarra. Esas dos carreras evitaron que México ganara por regla de nocaut, que finaliza el juego cuando hay ventaja de 10 carreras o más después de la séptima entrada.

Para Ibarra, además, significó el fin de un invierno perfecto, luego de haber acumulado más de 30 entradas sin permitir carrera entre temporada regular y playoffs con Algodoneros.

Con la amplia ventaja, Benjamín Gil aprovechó para mover su alineación, con cinco modificaciones, aunque una de ellas llegó desde la segunda entrada, tras la lesión de Hollis.

Los Charros buscarán este martes amarrar su pase a las semifinales cuando enfrenten, en el duelo estelar, a las 19:00 horas, a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico. Previamente, a las 14:00 horas, México Verde intentará sumar su primer triunfo frente a la representación panameña.