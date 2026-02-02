Se burlan en un comercial de Luka Doncic, Wembanyama y la demás élite de la NBA

En la NBA hay estrellas que brillan por su talento y otras que, además, lo hacen por su personalidad eléctrica. Anthony Edwards, el escolta de los Minnesota Timberwolves, pertenece a este segundo grupo. Tras ser seleccionado por cuarta vez consecutiva para el All-Star Game, ha vuelto a encender las redes sociales con un comercial. Un mensaje directo a la élite

En el comercial se destaca su actitud desafiante hacia sus colegas. En colaboración con Adidas, 'Ant' utiliza una estética de videojuego retro para lanzar "dardos" cargados de ironía.

A Victor Wembanyama lo tunde tras anotar sobre su avatar, le espeta entonces un rotundo "Weight room!" (¡Vete al gimnasio!), burlándose de la delgadez del gigante francés.

Con Luka Dončić bromea con la resistencia física del esloveno, insinuando que sufre de "fatiga tardía", a pesar de que Dončić llega a esta etapa en una de sus mejores formas físicas tras su paso a los Lakers.

De Shai Gilgeous-Alexander se mofa de su habilidad para sacar faltas, sugiriendo que el silbato de los árbitros es su "accesorio favorito".

¿PORQUÉ EDWARDS HACE ESTE COMERCIAL?

Adidas no eligió a Edwards por azar. En un mercado saturado de perfiles diplomáticos, él representa la "Confianza Generacional". Es el jugador que no teme decir que es el mejor del mundo y luego salir a la cancha a demostrarlo.

Anthony Edwards impuso en récord de puntos en la franquicia de los Wolves de Minessota con 55 puntos en un partido ante Spurs de San Antonio. AFP

Anthony Edwards nació en Atlanta y su camino al estrellato fue meteórico. Tras una temporada dominante en la Universidad de Georgia, donde promedió 19.1 puntos, fue seleccionado como la primera selección global del Draft de 2020.

Desde entonces, ha transformado a los Timberwolves de ser un equipo irrelevante a un contendiente al título. Su historia en la NBA es la de una evolución constante: de un anotador puramente físico a un defensor de élite.

A los 24 años, llega al All-Star 2026 con números de calibre MVP: 29 puntos por partido, 40 por ciento de efectividad en triples, recientemente hizo 55 puntos ante los Spurs y es el líder de un equipo con marca de 31-19.