Barcelona va por la Final de la Champions 2029 en el Camp Nou contra Wembley

El FC Barcelona ha levantado la mano para dar el primer paso oficial para convertirse en la ciudad que se convierta en el epicentro mundial del futbol postulándose para albergar la final de la UEFA Champions League en el 2029.

A través de un comunicado, el club expresó su "voluntad formal" de participar en el proceso de selección, presentando un frente unido con las autoridades locales, Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña, y quienes en conjunto han aprobado el Acuerdo de la Ciudad Anfitriona para impulsar la candidatura de Barcelona.

El objetivo es no solo obtener la final, sino también posicionar a Barcelona en el centro turístico y promover el renovado estadio Camp Nou que presumirá de una mayor capacidad una vez que las obras estén concluidas.

La entidad azulgrana confirmó la entrega de la documentación inicial a la UEFA. El proceso aún se encuentra en una fase preliminar, sujeta a la homologación técnica por parte del organismo rector del fútbol europeo. Sin embargo, la hoja de ruta está trazada: se espera que para principios de junio de 2026 se formalice la candidatura definitiva con la entrega del dossier completo, un paso clave para convencer a los ejecutivos de la UEFA sobre la viabilidad de la sede.

Un duelo de titanes: Camp Nou vs. Wembley

El camino hacia la final de 2029 no será sencillo. El Spotify Camp Nou, que proyecta albergar hasta 105,000 espectadores tras su remodelación, tendrá un competidor formidable: el legendario estadio de Wembley en Londres. La UEFA, que recibió manifestaciones de interés de 15 federaciones el pasado octubre, tiene programado anunciar a los ganadores en septiembre de 2026, tras una votación de su Comité Ejecutivo.

Para el FC Barcelona, ganar esta sede tendría un valor doble. No solo devolvería la final de la máxima competición europea a sus gradas, sino que serviría como la prueba de fuego definitiva para sus aspiraciones mundialistas. El recinto de Les Corts también compite internamente para ser la sede de la final del Mundial 2030, un honor que disputa con el Santiago Bernabéu de Madrid y el futuro Gran Estadio Hassan II de Marruecos.