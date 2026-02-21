Berterame falla gol y LAFC abolla corona del Inter Miami con goleada

Perdiéndose el gol que significaba el empate parcial, Germán Berterame no logró anotar en su debut oficial en la MLS y el Inter Miami cayó 0-3 ante LAFC en el compromiso que representó el inicio de la defensa del título para Lionel Messi y compañía.

Ganándole la partida en este inicio de temporada a Luis Suárez, Germán Berterame arrancó como titular en un encuentro que terminó marcado en la historia de la MLS como el duelo con mayor cantidad de aficionados en las tribunas.

En el terreno de juego, LAFC tomó completamente el control y las oportunidades para los actuales campeones de la MLS fueron sumamente escasas, donde Lionel Messi trataba de conectar con un pase filtrado para Germán Berterame, quien no logró llegar a la cita con el gol.

Lionel Messi y el Inter Miami defienden su corona en la MLS. AFP

Los minutos transcurrieron en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y LAFC aprovechó una descolgada de David Martínez, quien logró perfilarse de manera perfecta y, a pesar de anunciar su disparo, venció a Dayne St. Clair para anotar el 1-0 al 38’ de tiempo corrido.

Javier Mascherano no esperó más y envió una modificación para el inicio del segundo tiempo, dándole ingreso a Facundo Mura, quien comenzó a tener presencia por la banda de la derecha.

Berterame queda a centímetros del gol

Fue justamente el lateral derecho quien al 63’ sirvió un centro espectacular para el delantero de la Selección Mexicana, sin embargo, el cabezazo de Berterame se marchó apenas unos centímetros por un costado del poste, estremeciéndose y lamentando la falla.

El que perdona pierde… y el Inter Miami lo sufrió. Apenas unos minutos más tarde fue cuando Denis Bouanga volvió a ganarle las espaldas a los defensas de Las Garzas, quitándose la marca del portero Dayne St. Clair y celebrando su primer gol en la temporada que significó el 2-0 al 73’.

Durante el último respiro del encuentro, Inter Miami se mantuvo intentando con el objetivo de recortar distancias, situación que no consiguió desde los pies de Lionel Messi ni de Germán Berterame, quien compartió el eje del ataque por unos instantes junto con Luis Suárez; Nathan Ordaz puso cifras definitivas al 90+5' con el 0-3.

El siguiente partido del Inter Miami en MLS también será en calidad de visitante, cuando se den cita en el Exploria Stadium para medirse al Orlando City el próximo domingo 1 de marzo.

BFG