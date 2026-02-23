Isaac del Toro a un paso de la cima del ranking de la UCI tras conquistar el UAE Tour

El UAE Tour llegó a su fin el domingo y el mexicano Isaac Del Toro logró la victoria, su primera general en una competencia del UCI World Tour, lo que permitió que el himno mexicano se escuchara en Abu Dhabi.

Del Toro completó una última etapa controlada y sin riesgos para asegurar el Trofeo de la Unidad en lo que fue su primera carrera de la temporada. Junto a él en el podio final estuvieron Antonio Tiberi, ganador en Jebel Mobrah, y Luke Plapp, quien regresa al top 3 de la única carrera del WorldTour en Oriente Medio después de tres años.

Con apenas 22 años, Del Toro no solo se llevó la camiseta roja de líder, sino que también dominó la clasificación de los jóvenes (jersey blanco). Tras recibir el trofeo, un emocionado Del Toro dijo: “Es realmente especial, sinceramente, ganar mi primera carrera por etapas del WorldTour. No puedo estar más orgulloso de esto”.

“Siempre recordaré este UAE Tour. No es fácil ser líder en este equipo porque todos son muy buenos, pero es una gran satisfacción ganar la carrera de casa de nuestro equipo”

¿En qué posición del ranking de la UCI amaneció Isaac del Toro tras su victoria en Abu Dhabi?

Isaac del Toro se colocó en la segunda posición de la clasificación diaria de la UCI con 6,220 puntos. Su compañero en el UAE Team, Tadej Pogacar, se mantiene al frente con 11,255 puntos.

En la clasificación semanal, que cambiará este martes, Isaac del Toro es tercero con 5,544 puntos contra 5,944 puntos de Jonas Vingegaard. En la cima también se encuentra Pogacar. Se espera que con el triunfo, el mexicano pueda ascender a la segunda posición de la semanal.