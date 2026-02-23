Tirso Ornelas se queda con los Padres; peleará desde fuera del roster de 40

El tijuanense Tirso Ornelas seguirá buscando su consolidación en el beisbol de Grandes Ligas con los Padres de San Diego. Tras pasar por el periodo de waivers, nadie tomó al mexicano, quien fue reasignado a Triple-A El Paso, movimiento que lo mantiene dentro de la organización, aunque ahora fuera del roster de 40 jugadores.

La decisión es administrativa, pero no menor. Al salir del roster ampliado, Ornelas necesita volver a abrirse espacio si quiere aspirar a un llamado al equipo principal. Sin embargo, el hecho de que ningún club lo reclamara también confirma que los Padres prefirieron conservarlo dentro de su sistema antes que arriesgarse a perderlo sin retorno.

A pesar del ajuste, el jardinero se mantendrá en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas como invitado fuera de roster durante el Spring Training 2026 en Peoria, Arizona. Ahí seguirá compitiendo directamente frente al cuerpo técnico, buscando convencer con producción y constancia. El reto es claro: para iniciar la campaña en San Diego, primero deberá recuperar un lugar en el roster de 40, requisito indispensable para cualquier movimiento oficial.

El perfil ofensivo del mexicano respalda su aspiración. En los últimos tres años en ligas menores ha sostenido un 11.3% de bases por bolas y un 17% de ponches, números que reflejan disciplina en la caja de bateo. Además, en ese mismo periodo conectó 48 cuadrangulares, evidencia de un poder que se ha mantenido estable. Con los Chihuahuas de El Paso, dejó números de .297 de promedio, 23 jonrones y 89 carreras impulsadas en 128 juegos, consolidándose como uno de los bates más productivos del equipo.

En cuanto a su rol, Ornelas se proyecta principalmente como jardinero de esquina, donde su capacidad para embasarse y generar extrabases es su principal argumento. Aunque la defensa y la velocidad no son consideradas sus mayores fortalezas, la organización aún le asigna valor a su desarrollo. No es casualidad que Baseball America lo colocara recientemente como el prospecto 28 del sistema de los Padres.

En medio de este escenario, el tijuanense también tomó una decisión que marca su prioridad inmediata. Ornelas declinó la invitación para estar con México en el Clásico Mundial de Beisbol, con la intención de enfocarse completamente en el Spring Training y maximizar su oportunidad dentro de la organización.

A sus 25 años, el nacido en Tijuana, Baja California, entiende que el camino hacia las Grandes Ligas no siempre es lineal. Pero mientras siga produciendo en Triple-A y compitiendo en Peoria, su nombre continuará en la conversación como una opción real para reforzar a los Padres durante la temporada.