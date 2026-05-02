Benavidez vs ‘Zurdo’ Ramírez: la millonaria bolsa que se repartirán en la guerra civil mexicana

En un enfrentamiento que promete definir al próximo gran estandarte del boxeo mexicano para las fechas festivas del 5 de mayo y septiembre, David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se enfrentan esta noche en la T-Mobile Arena por los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

Más allá de los cinturones y el prestigio, el combate representa uno de los pagos más importantes en las trayectorias de ambos pugilistas.

Las bolsas: Millones en juego para los campeones

Aunque las cifras oficiales suelen mantenerse en reserva por las promotoras, las estimaciones del sector indican que David Benavidez podría percibir una bolsa cercana a los 10 millones de dólares. Esta cifra se ve impulsada por su estatus como una de las figuras estelares del pago por evento (PPV) y su posición en la lista de los mejores libra por libra del mundo.

Por su parte, el sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez, actual monarca de las 200 libras, se llevaría una bolsa garantizada que oscila entre los 3 y 4 millones de dólares. Estos montos reflejan la magnitud de un enfrentamiento que Benavidez ha calificado como una pelea "50-50" que busca alcanzar la grandeza deportiva.

El relevo generacional del boxeo mexicano

Con la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez acercándose a su etapa final, este enfrentamiento el fin de semana del Cinco de Mayo es visto como el momento clave para que Benavidez tome el relevo en las carteleras más importantes del año. El "Monstruo Mexicano" llega con una foja invicta de 31 victorias y 25 nocauts, mientras que Ramírez ostenta una experimentada marca de 48-1.