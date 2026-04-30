El próximo sábado, dos mexicanos estelarizarán la función en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando se enfrenten David Benavidez y Gilberto Ramírez, donde estarán en disputa los campeonatos del ‘Zurdo’, el Mundial Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

David Benavidez (nacido en EU, pero con raíces mexicanas) tiene un registro de 31-0, 25 nocauts, mientras que Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez una marca de 48-1, 30 nocauts.

‘El Monstruo Mexicano’ puede hacer historia, al tener la oportunidad de convertirse en campeón mundial en tres divisiones distintas. El boxeador apunta a seguir demostrando que es el mejor del mundo.

“Una victoria el sábado me demuestra que estoy cumpliendo mi destino. Sé que voy a ser uno de los mejores de todos los tiempos cuando todo termine. Voy a seguir demostrando que soy el mejor del mundo”, declaró David Benavidez en unas declaraciones que recopila Premier Boxing Champions.

CARTELERA COMPLETA DE LA PELEA DAVID BENAVIDEZ VS GILBERTO ‘ZURDO’ RAMÍREZ

- David Benavidez vs. Gilberto Ramírez. Pactada a 12 rounds, en disputa los títulos del ‘Zurdo’ de peso crucero de la OMB y AMB.

- José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía. A 12 rounds, por el título supermediano de la AMB.

- Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera. A 10 rounds, superligero.

- Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez. A 10 rounds en superwelter.

- Jorge Chávez vs. Tito Sánchez, pelea en supergallo.

Para Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, la batalla tendrá una dedicatoria especial para la afición mexicana y espera celebrar el 5 de mayo con una gran fiesta.

“Soy el mejor. Zurdo es mejor. Soy el campeón y voy a mantener mis cinturones. Vamos a celebrar el Cinco de Mayo con una gran fiesta”, mencionó.