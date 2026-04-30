Cartelera completa de la pelea David Benavidez vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez
Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez expondrá sus cinturones de peso crucero ante David Benavidez. Consulta la cartelera completa de la función en Las Vegas
El próximo sábado, dos mexicanos estelarizarán la función en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando se enfrenten David Benavidez y Gilberto Ramírez, donde estarán en disputa los campeonatos del ‘Zurdo’, el Mundial Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
David Benavidez (nacido en EU, pero con raíces mexicanas) tiene un registro de 31-0, 25 nocauts, mientras que Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez una marca de 48-1, 30 nocauts.
‘El Monstruo Mexicano’ puede hacer historia, al tener la oportunidad de convertirse en campeón mundial en tres divisiones distintas. El boxeador apunta a seguir demostrando que es el mejor del mundo.
“Una victoria el sábado me demuestra que estoy cumpliendo mi destino. Sé que voy a ser uno de los mejores de todos los tiempos cuando todo termine. Voy a seguir demostrando que soy el mejor del mundo”, declaró David Benavidez en unas declaraciones que recopila Premier Boxing Champions.
CARTELERA COMPLETA DE LA PELEA DAVID BENAVIDEZ VS GILBERTO ‘ZURDO’ RAMÍREZ
- David Benavidez vs. Gilberto Ramírez. Pactada a 12 rounds, en disputa los títulos del ‘Zurdo’ de peso crucero de la OMB y AMB.
- José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía. A 12 rounds, por el título supermediano de la AMB.
- Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera. A 10 rounds, superligero.
- Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez. A 10 rounds en superwelter.
- Jorge Chávez vs. Tito Sánchez, pelea en supergallo.
Para Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, la batalla tendrá una dedicatoria especial para la afición mexicana y espera celebrar el 5 de mayo con una gran fiesta.
“Soy el mejor. Zurdo es mejor. Soy el campeón y voy a mantener mis cinturones. Vamos a celebrar el Cinco de Mayo con una gran fiesta”, mencionó.