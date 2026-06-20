Bélgica 'revienta' a Jérémy Doku; quiere abandonar el Mundial por este motivo

Tras el empate 1-1 en su debut ante Egipto, la Selección de Bélgica suma solo un punto en el Grupo G y se encuentra en una situación delicada, con los cuatro equipos igualados.

Un triunfo ante Irán en Los Ángeles sería clave para sumar tres puntos, tomar impulso y acercarse a la clasificación a Dieciseisavos de Final, evitando depender de otros resultados en la última jornada.

Jérémy Doku durante el partido entre Bélgica y Egipto REUTERS

Sin embargo, previo a este partido importante, los Diablos Rojos están viviendo un momento de tensión debido a Jérémy Doku y su deseo de abandonar unos días la concentración del equipo.

¿Qué pasa con Jérémy Doku y Bélgica?

La controversia surgió cuando el extremo del Manchester City, Jérémy Doku, manifestó públicamente su intención de abandonar temporalmente la concentración belga para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

El jugador de 24 años explicó que su esposa Shireen tiene previsto dar a luz en la segunda semana de julio, coincidiendo potencialmente con la fase de eliminatorias del Mundial.

Doku fue claro: “Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo” y aunque dejó en claro que aún no sabe si estará ahí, sentenció que lo platicará con los federativos de su selección.

Aunque la Federación Belga prepara soluciones como un vuelo privado para facilitar su regreso rápido, la decisión ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre carrera y vida personal en plena Copa del Mundo.

Medios belgas critican a Doku por el nacimiento de su hijo

En los medios belgas la reacción ha sido dura y dividida, con varios sectores cuestionando la actitud de Doku y considerándola una falta de compromiso con la selección en un momento decisivo.

Doku jugando con Bélgica en el Mundial 2026 REUTERS

La gran polémica vino cuando la periodista France Pierron del diario L’Equipe, criticó fuertemente el papel del padre en el país y afirmó que estar en el Mundial debe ser la prioridad.

Tienes la suerte de jugar un Mundial, ¿y vas a dejarlo todo? El papá no sirve de nada, es un figurante", comentó.

La polémica ha llenado titulares y debates en Bélgica, con parte de la opinión pública y analistas pidiendo a Doku mayor responsabilidad y que busque soluciones intermedias para no perjudicar al colectivo.

Aunque otros defienden que la familia debe estar primero, el tono dominante en varios medios ha sido de fuerte reproche, acusándolo de generar incertidumbre innecesaria justo cuando Bélgica necesita unidad y foco total para clasificar.