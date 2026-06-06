Bélgica se da un festín previo al Mundial; golea 5-0 a Túnez

La selección de Bélgica cerró su preparación al Mundial 2026 con un festín, al golear 5-0 a Túnez en el último partido amistoso para ambas selecciones antes de partir hacia Estados Unidos.

La goleada deja dudas en la selección de Túnez, que tiene cinco participaciones en un Mundial, donde en ninguna de ellas pasó de la Fase de Grupos. En 2026 tratará de romper este “maleficio”.

Kevin De Bruyne marcó un gol en la victoria de 5-0 sobre Túnez previo al Mundial Reuters

Por su parte, Romelu Lukaku sumó minutos en la cancha. Entró de cambio y disputó 25’, donde dio una asistencia. Fue la segunda participación con la selección de Bélgica en un año, después de haber marcado contra Croacia en su partido de regreso, el pasado martes. Con el Nápoles no había sido titular en esta temporada.

El extremo Jeremy Doku fue un dolor de cabeza por el lado izquierdo, dos jugadas terminaron en goles de sus compañeros. Asimismo, provocó la expulsión del tunecino Ismael Gharbi al 62’.

Bélgica y Túnez terminaron sus partidos amistosos previo al Mundial 2026 Reuters

Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio y Nicolas Raskin marcaron los goles para la selección de Bélgica.

La selección de Túnez, que protagonizará el partido 1000 en la historia de los Mundiales, firmó una fase de clasificación casi perfecta, en la que sumó 28 de los 30 puntos posibles, dejándose un único empate en el camino.