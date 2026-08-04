(En Vivo) México vs El Salvador por el canal de youtube de Imagen TV

La Selección Mexicana femenina buscará el pase a la final de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando este martes 4 de agosto se enfrente a El Salvador, partido que podrás disfrutar EN VIVO a través del canal de youtube de Imagen TV.

Hora: 6 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Estadio: Moca 85.

Las dirigidas por Vanessa Martínez se mantienen invictas en el torneo. Igualaron 0-0 con Puerto Rico en el primer partido de la Fase de Grupos, después le siguieron victoria por 1-0 sobre Colombia y un contundente 7-0 sobre Jamaica. México fue primero del Grupo B.

La primera selección finalista en el futbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, fue Colombia, que venció en penales 4-3 a Venezuela en el Estadio Moca 85.

La Selección Mexicana femenina busca el pase a la final del futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Foto tomada de @Miseleccionfem

El jueves 6 de agosto de 2026 se disputarán los partidos por las medallas. Para el bronce, Venezuela espera rival, duelo que iniciará a las 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Ese mismo día se disputará la medalla de oro, donde Colombia espera al ganador del duelo entre México y El Salvador. El partido comenzará a las 6 de la tarde en el Estadio Cibao.