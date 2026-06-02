A unos días de que dé inicio el Mundial 2026, varios jugadores resaltan por la estatura que tienen, pero hay uno que sobresale por ser el más alto de la competición y se encuentra en la selección de Austria, correspondiente al Grupo J.

¿QUIÉN ES EL JUGADOR MÁS ALTO DEL MUNDIAL 2026?

- Florian Wigele con 2.05 metros. El jugador tiene 25 años y es portero del Viktoria Plzen.

La selección de Austria tiene otro jugador entre los más altos, Saša Kalajdzic, quien tiene 2.00 metros y se desempeña como delantero del Lask Linz.

La selección de Austria participará en su octavo Mundial y regresa al torneo después de su participación en 1998.

Logró su clasificación al Mundial 2026 cuando empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina en noviembre de 2025, con lo que aseguró el primer puesto de su grupo en la competición preliminar europea.

La selección de Austria debutará en el Mundial 2026 ante Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco el martes 16 de junio. En su segundo compromiso jugará contra Argentina y cerrará la Fase de Grupos ante Argelia.

Dentro de los jugadores más altos también se encuentra un rival de México, el checo Tomáš Chory con su 1.99 metros. Es delantero del Slavia Praga.

LOS JUGADORES MÁS ALTOS DEL MUNDIAL 2026:

2.05 metros – Florian Wiegele – Austria.

2:01 metros – Stjepan Radeljic – Bosnia y Herzegovina.

2.01 metros - Álvaro David Montero Perales – Colombia.

2.01 metros - Daniel Johnson Burn - Inglaterra

2.00 metros – Saša Kalajdzic – Austria.

2.00 metros - Mike Louis Penders – Bélgica.

1.99 metros – Tomáš Chory – Chequia.

1.99 metros - Thibaut Nicolas Courtois – Bélgica.

1.98 metros - Harry James – Australia.