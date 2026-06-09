"¡Es inaceptable!": Victor Wembanyama estalla por brutal agresión a fanáticos de Spurs en Nueva York

Victor Wembanyama brilló con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en el Madison Square Garden. Sin embargo, al día siguiente, la conversación no giró en torno a su dominante actuación en la duela, sino sobre los graves incidentes acontecidos en los alrededores del recinto neoyorquino.

Noche de violencia en Manhattan

Luego de la victoria de San Antonio Spurs sobre New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026, varios aficionados tejanos fueron emboscados en las calles del centro de Manhattan. Las redes sociales se inundaron de videos donde se observa a seguidores con la camiseta de los Spurs siendo insultados, acorralados y golpeados por grupos de agresores. A algunas víctimas les arrancaron las indumentarias y a un fanático lo patearon en el suelo.

Ante la gravedad de los hechos, Wembanyama alzó la voz de manera tajante para condenar el comportamiento de la afición local.

Mi opinión, por supuesto, es que es un juego. Solo estamos jugando un partido. Estoy totalmente a favor de la pasión, pero siempre dentro de los límites del respeto mutuo. Eso es inaceptable.”

Su compañero Julian Champagnie, nativo de la propia ciudad de Nueva York, respaldó la postura: “Simplemente no es necesario. Nadie debería venir al partido para que le agredan así. No es para eso para lo que jugamos.”

Caos, arrestos y alerta para el Juego 4

Los disturbios se concentraron en las inmediaciones del pabellón y en Bryant Park, sede de la fan zone oficial. La policía de Nueva York actuó de inmediato deteniendo a 21 personas, de las cuales ocho enfrentan cargos formales, mientras que cinco agentes resultaron heridos por la multitud agresiva.

La tensión responde a una sequía de 14 años sin títulos deportivos en la Gran Manzana. Los Knicks se ubican a solo dos victorias de conquistar su primer anillo desde 1973, una presión que estalló al perder su primer partido como locales en esta postemporada.

Las claves del conflicto en Nueva York:

El detonante: La sorpresiva derrota de los locales encendió los ánimos en la zona metropolitana.

La sorpresiva derrota de los locales encendió los ánimos en la zona metropolitana. El saldo: Veintiún arrestos y destrozos materiales en el mobiliario urbano de la ciudad.

Veintiún arrestos y destrozos materiales en el mobiliario urbano de la ciudad. La postura rival: Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson exigieron paz de cara al próximo encuentro.

y exigieron paz de cara al próximo encuentro.



El crucial Juego 4 de las Finales de la NBA se disputará este miércoles en el Madison Square Garden, con la serie 2-1 a favor de los Knicks, bajo un estricto operativo de seguridad, ya que se espera el regreso de figuras políticas y del mundo artístico.