Antonio Mohamed cierra la puerta al Tri: “No me gustó cómo me trataron”

Antonio Mohamed descartó cualquier posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana en el futuro. El actual entrenador de los Diablos Rojos de Toluca reconoció que mantiene una molestia por la manera en que fue tratado durante el proceso de elección del técnico nacional y aseguró que esa puerta ya quedó cerrada para él.

Durante una entrevista en Fox, el estratega argentino fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir alguna selección nacional y dejó claro que únicamente contemplaría a Argentina, ya que México dejó de ser una opción en sus planes.

“México ya también la tengo cerrada, así que la única que queda es Argentina, que la veo difícil”, señaló Mohamed.

El técnico campeón de la Concacaf con Toluca explicó que consideraba que él debía haber recibido la oportunidad de encabezar el proyecto de la Selección Mexicana al inicio del actual proceso mundialista. Sin embargo, aclaró que respeta las decisiones tomadas por los dirigentes que estuvieron a cargo de la elección.

Yo creía que tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato, y no los que fueron elegidos, pero con todo el respeto a los que fueron elegidos. Creía que era yo”.

Mohamed reconoció que aquella decisión todavía le genera molestia y aseguró que esa experiencia fue suficiente para cerrar definitivamente la puerta al Tri.

“Si no me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, entonces prefiero que no me necesiten nunca y listo”.

El entrenador también reveló que fueron los propios directivos del futbol mexicano quienes tomaron la decisión de no contratarlo, aunque evitó profundizar en el tema y aseguró que cada persona tiene su propia forma de manejar este tipo de situaciones.

“Cada uno tiene su manera de elegir y está bien. No estoy poniendo en duda nada, solamente que cuando se toman decisiones hay dos partes y una parte sale enojada”.

A pesar de la molestia que todavía conserva por aquel episodio, Mohamed dejó claro que mantiene un fuerte vínculo con México, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera como futbolista y entrenador.

“Yo me siento más técnico mexicano que de otro país porque hice toda mi vida acá”.

Incluso, consideró que la Selección Mexicana debe estar dirigida por alguien que conozca profundamente la cultura y la forma de ser del país, por lo que respaldó el trabajo actual de Javier Aguirre y la posibilidad de que Rafael Márquez tome el relevo en el futuro.