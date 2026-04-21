VIDEO: La increíble falla del 'Toro' Fernández que condenó al Cruz Azul

El destino parece ensañarse con Cruz Azul en este cierre de torneo. En un duelo que estuvo a punto de romper la malaria, una acción inverosímil frente al arco dejó a los seguidores de La Máquina con las manos en la cabeza. Durante el choque de la Jornada 16 del Clausura 2026 ante los Gallos Blancos de Querétaro, el delantero uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández protagonizó el "oso" del año, una falla que no solo evitó el triunfo, sino que desnudó la fragilidad mental que atraviesa el proyecto de Nicolás Larcamón.

'Toro' Fernández cabeceando el balón. Mexsport

El trámite en el Estadio Corregidora fue una montaña rusa de emociones para los capitalinos. Apenas a los 9 minutos, Jeremy Márquez adelantó a los visitantes, devolviendo la esperanza de una victoria que calmara las aguas. Sin embargo, el futbol da giros crueles y el propio Márquez firmó la paridad para los locales con un autogol accidental justo antes de irse al descanso. A partir de ahí, el encuentro entró en un terreno pantanoso donde la puntería brilló por su ausencia.

EL MOMENTO DONDE EL 'TORO' FERNÁNDEZ PERDIÓ LA BRÚJULA

Cuando el reloj agonizaba y el empate parecía sentenciado, la oportunidad de oro llegó para los cementeros. En el último suspiro del tiempo añadido, Luka Romero ejecutó un tiro libre con la precisión de un cirujano, poniendo la pelota a segundo poste. Ahí, sin marca alguna y con el portero prácticamente vencido, apareció el Toro Fernández. El atacante charrúa tuvo todo para simplemente empujar el esférico con la frente y darle los tres puntos a su equipo.

Para sorpresa de propios y extraños, el ariete no utilizó la cabeza; en un movimiento técnico inexplicable, intentó contactar el balón con el hombro. El resultado fue desastroso: la pelota salió disparada por encima del travesaño mientras el jugador caía al pasto consciente del error monumental. Esta increíble falla selló el 1-1 definitivo y dejó un sabor a derrota en el vestidor celeste, pues el equipo tuvo la gloria en sus manos y la dejó escapar por una falta de recursos básicos en el área pequeña.

CRISIS DE RESULTADOS Y PELIGRO EN LA TABLA GENERAL

El panorama para Cruz Azul luce cada vez más sombrío a pesar de su posición en la clasificación. Con este resultado, el club acumuló la preocupante cifra de nueve partidos consecutivos sin victoria, una racha que encendió las alarmas en la directiva. Aunque el punto obtenido en suelo queretano les permitió llegar a 30 unidades, la permanencia en los puestos de privilegio pende de un hilo.

'Toro' Fernández y jugadores de Cruz Azul cabizbajos. Mexsport

Actualmente, los dirigidos por Larcamón ocupan el cuarto lugar general, pero su estancia ahí es sumamente frágil. Si los Diablos Rojos del Toluca consiguen un resultado positivo este domingo, rebasarían a los celestes, mandándolos a una zona de mayor riesgo de cara a la fase final del Clausura 2026. La presión sobre el cuerpo técnico aumentó considerablemente, pues el equipo no encuentra la fórmula para cerrar los partidos y la falta de contundencia de sus delanteros estelares, como quedó demostrado con el error del uruguayo, amenaza con echar a perder todo el esfuerzo de la temporada regular.