Pactan luchas de cabelleras y máscara para el 93 Aniversario del CMLL

El 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó los contratos para las luchas de apuestas que tendrán para el próximo viernes 18 de septiembre de 2026 en la Arena México. Templario y Último Guerrero firmaron el documento, por lo que expondrán su máscara y cabellera, respectivamente, mientras que Dragón Rojo Jr y Bárbaro Cavernario pondrán en juego sus melenas.

“Es una rivalidad diferente, alumno contra maestro y se lo demostré en la Arena Coliseo de Guadalajara. Para mi muy difícil, mucho respeto, pero voy a demostrar que todo lo que aprendí y todas tus palabras se van a hacer realidad, en desearme lo mejor siempre en mi carrera, pero como tú me lo enseñaste, el que esté enfrente de ti en el ring, hay que quitarle la cabeza y ser el mejor”, declaró Templario en el CMLL Informa.

Templario y Último Guerrero apostarán la máscara y cabellera para el 93 Aniversario del CMLL Foto: CMLL

Por su parte, Último Guerrero recordó que en la lucha libre se gana y se pierde, pero el que gana al último se lleva la gloria. Asimismo, el maestro se mostró orgulloso de su alumno.

“Siempre te dije que hay que tenerles respeto, más no miedo. Me da gusto que hayas aceptado y puesto tu firma porque eso quiere decir mucho de tu seguridad, pero no te dejes sorprender”, señaló.

DRAGÓN ROJO JR Y BÁRBARO CAVERNARIO PACTAN CABELLERAS

La rivalidad entre Dragón Rojo Jr y Bárbaro Cavenario ya no tiene otra salida, debido a que también firmaron los contratos para la lucha de apuestas de cabelleras.

“Nos hemos dicho de todo, arriba, abajo del ring. Hemos sobrepasado los límites y esto quiere el siguiente paso. Ya le acepté el reto de cabellera vs cabellera”, indicó Dragón Rojo Jr.

“El reto que anhelabas tú. Vengo dolido, sé que iba a perder en alguno de esos encuentros contra ti y no en un duelo de cabelleras. Es un contrato que dice lucha de cabellera contra cabellera. Te voy a pedir que llegues con tu cabellera y te quietes esos pedazos de rafia porque esos no los quiero en la vitrina, que la rafia se quede en el tianguis”, señaló Bárbaro Cavernario.

ZANDOKAN JR NO QUISO FIRMAR UNA LUCHA DE APUESTAS

En el CMLL Informa también fueron invitados Star Jr y Zandokan Jr en la firma de contratos de los luchadores antes mencionados, pero “El Rey del Mundo” descartó firmar un contrato porque no se le notificó.

“Faltan dos contratos. También exijo estar en esa apuesta. También quiero enfrentarme a Zandokan por su máscara”, indicó Satar Jr.

Zandokan Jr respondió: “Ya te quité la máscara y esta máscara es mucho para esa pobre cabellera. No voy a firmar. Si me invitaron aquí para firmar, no me dijeron que iba a firmar un contrato. A mí se me tuvo que haber notificado”.