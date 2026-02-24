El bache infinito del tenis mexicano: Rodrigo Pacheco fue eliminado de Acapulco en primera ronda

En el tenis, como en las tragedias, el destino suele anunciarse con señales previas. Para Rodrigo Pacheco, la derrota en la arena de Acapulco no fue un rayo que deja petrificado a quien no lo ve venir, sino el eco de un naufragio que comenzó a gestarse el fin de semana anterior, desde que perdió en un torneo de exhibición en Metepec.

Pacheco llegó herido, como lo está desde hace años el tenis mexicano. La última bocanada de aire fresco, que era él, se ha convertido en la última exhalación. En el Metepec Open, lo que debía ser una exhibición de confianza ante su público se transformó en un síntoma de alarma: cayó frente al tunecino Aziz Dougaz (número 230 de la ATP). Aquella derrota en el Estado de México, ante un rival que en el papel era un escalón para su ascenso, desnudó la fragilidad mental de la última promesa de esperanza del tenis mexicano.

TIE BREAKS INQUIETANTES

Bajo la humedad asfixiante de Acapulco, Pacheco saltó a la pista central no solo contra el italiano Flavio Cobolli, sino contra sus propios fantasmas. Cobolli, un jugador sólido, con el oficio que otorga el circuito europeo, aceptó el papel de villano en medio de una afición entregada a su paisano.

Rodrigo Pacheco se fue en dos sets de desempate. Imagenshop

El partido fue una batalla de detalles y nervios. Rodrigo, empujado por un público que gritaba por pura necesidad de héroes, logró estirar ambos sets hasta el límite. Pero en el tenis de alto nivel, el tie-break es el territorio donde la experiencia devora al entusiasmo. Fue un doble 7-6 que dolió.

El costo de esta derrota es doble. El año pasado, Acapulco fue el escenario de su irrupción meteórica al alcanzar los cuartos de final. Al no defender esos puntos, Pacheco sufrirá un retroceso en el ranking ATP (donde actualmente ocupa el puesto 218).

Con su salida, el cuadro de singles del Abierto Mexicano se queda huérfano de locales. La bandera en su día de aniversario, quedó relegada a las canchas secundarias, al refugio del dobles con Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela.

Pacheco no pudo con su rival italiano. Imagenshop

Para Rodrigo Pacheco, queda el aprendizaje amargo de una semana negra: desde el frío revés ante Dougaz en Metepec hasta la calurosa despedida en Acapulco. El tenis mexicano sigue esperando a su salvador.