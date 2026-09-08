Autoridades insisten en traer a México la Copa Mundial Femenil y el Mundial de Clubes

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo CDMX, aseguró que las autoridades capitalinas insisten en su disponibilidad por albergar la Copa del Mundo Femenil 2031 y así hilar el furor que dejó el Mundial 2026 tanto en la capital como en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

“La voluntad está puesta por parte de México, para ser sede de ese mundial femenil”, compartió la funcionaria, al tiempo que expuso el legado que ha dejado el futbol femenil. “Yo creo que tanto reivindicamos el Mundial del 71’, uno de nuestros máximos deseos es que el 2031 vuelva un mundial. Yo creo que con la memoria que dejamos es probable que decidan dárnoslos, hay que esperar, tienen que votar los países”.

Frausto Guerrero confirmó que al momento la candidatura mexicana en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica sigue firme; un 36 por ciento de partidos es lo que pretende traer la Federación Mexicana de Futbol.

“Nuestra candidatura está puesta y en noviembre se define si vamos a tener esa oportunidad. Ya no nos tocará a nosotros vivirlo, sobre todo mostrar al mundo de qué está hecho México, de su hospitalidad, de excelentes servicios”, añadió.

Mundial de Clubes sigue en la mira

En la FMF también hay deseo de pelear con Brasil la sede del Mundial del Clubes 2029.

“También, también… Eso le toca a la a la Federación Mexicana decirlo, pero con la Ciudad de México cuentan, cuentan como organizadores, sabemos que como todo el gobierno se volcó; estamos esperando buenas noticias. Creo que ese y otros eventos más”, señaló la encargada de SECTUR en la capital.

Las sensaciones que dejó la Copa del Mundo 2026 fueron positivas, situación que las autoridades buscan replicar con la Fórmula Uno y la NFL.

“Decir que las 136 mil 000 personas que capacitamos en hospitales, en idiomas, en prevención de violencias, todo ese trabajo queda sembrado y ese es un ecosistema turístico que ya tenemos. Entonces, estamos listos para ese mundial y más.

“Vamos a promover el mes de muertos. Todo octubre ya se empiezan con ofrendas, empiezan las actividades culturales relacionadas. Las ofrendas públicas que hacemos en las distintas alcaldías, en Paseo de la Reforma. Entonces, la Fórmula 1 difícilmente podremos estar parados en este lugar en esos días (Autódromo Hermanos Rodríguez), pero es muy bonito estar aquí, vamos a tener una gran afluencia”.

Respecto a los recorridos guiados en el Estadio Banorte, casa de los equipos Club América, Cruz Azul y Atlante, la tradicional atracción capitalina sigue en vilo, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo CDMX.

“El tener renovado el estadio Ciudad de México o Banorte es un atractivo muy importante para grandes eventos. Aquí también está el estadio Alfredo Harp Helú de béisbol y está recibiendo de lo mejor. Tenemos los mejores eventos ecuestres, es un circuito internacional muy cotizado. La gente que viene a la equitación o al polo. Los de los torneos de golf”.

"CDMX fue la mejor sede del Mundial"

La Ciudad de México fue la sede mexicana con la mejor fiesta, organización y derrama económica del Mundial 2026, presumió Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, durante la inauguración del World Sports Tourism Congresss.

“En el Mundial, con la afición en Fan Fest, recibimos a más de 9 millones de turistas; se generó una derrama económica de 44 mil y 60 mil millones de pesos. No sólo tenemos grandes instalaciones deportivas, tenemos algo que pocos pueden ofrecer, naturaleza, contamos con 90 mil hectáreas de suelo verde, representan el 60 por ciento de nuestra ciudad.

“Fuimos la mejor sede, la CDMX ganó el Mundial en las calles, más de 2.5 millones acudieron al Zócalo a disfrutar de los partidos. Logramos vencer al individualismo, al aislamiento, a la epidemia internacional de soledad, también a esa soledad que producen las pequeñas pantallas de los teléfonos”, mencionó Clara Brugada en presencia de Shaikha Al Nuwais, secretaria General ONU Turismo.

Otras autoridades mexicanas respaldaron a la mandataria capitalina por los efectos del Mundial 2026. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente CONCANACO Servytur México, expuso que el impacto económico se expandió al 25 por ciento, con proyección del 17.5 la tasa de crecimiento para el 2030, unos 2 mil millones de dólares para el 2032 en derrama.

Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, indicó que "tenemos la capacidad para organizar eventos de primer nivel. Lo tenemos todo, por encima de ciudades como Londres, trabajamos en la inclusión de jóvenes y mujeres disruptivas. Más de 290 eventos llevamos este año, serán 295 al cerrar diciembre. El 10 por ciento de todo el gasto del turista se da por turismo deportivo, crece el 28 por ciento anual en México".