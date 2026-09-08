Brugada celebra crecimiento en CDMX del turismo deportivo mundial

La Ciudad de México se convirtió en la primera sede no europea en albergar el Congreso Mundial de Turismo Deportivo. Durante la inauguración de la cuarta edición de este encuentro, la jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que la capital cuenta con las condiciones necesarias para consolidarse como la capital mundial de este sector.

El evento reúne a más de 500 participantes internacionales, entre ellos la secretaria general de ONU Turismo, Shaika Alnuwais.

Brugada destacó que el turismo activo representa un modelo transformador para el siglo XXI, impulsado por el impacto económico y social de recientes eventos de gran magnitud en la metrópoli.

Brugada destacó que el turismo activo representa un modelo transformador para el siglo XXI Foto: Karina Tejada | Excélsior

La mandataria capitalina destacó que, entre enero y julio de este año, más de nueve millones de turistas se alojaron en hoteles de la capital, cifra que representa un incremento de siete por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la actividad financiera generada por el reciente Mundial de Futbol se estimó entre 44 mil y 60 mil millones de pesos.

También destacó el trabajo para crear y rehabilitar infraestructura deportiva y celebró la rehabilitación y construcción de más de 500 canchas deportivas, capacitación de 136 mil prestadores de servicios y eventos masivos, como el Maratón de la Ciudad de México con casi 30 mil corredores.

Brugada destacó que el turismo activo representa un modelo transformador para el siglo XXI Foto: Karina Tejada | Excélsior

Nuestra ciudad tiene todas las condiciones para transformarse en la capital mundial del turismo deportivo. El turismo deportivo puede ser la forma más transformadora, la más revolucionaria de viajar en el siglo XXI”, aseguró Brugada durante su intervención.

Además de eventos como la Fórmula 1 y el Mexico City Open, la jefa de Gobierno resaltó que el 60 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, con 90 mil hectáreas naturales aptas para proyectar rutas internacionales de turismo ecológico y de aventura.