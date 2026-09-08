"No lo sentí tan difícil": Adaptación en Europa no fue el problema de Chino Huerta 

Tras su paso con el Anderlecht en Bélgica, César Chino Huerta se sinceró y aseguró que, a pesar de la lesión sufrida, la adaptación al futbol en Europa no fue el problema, destacando su intensidad y características de juego que finalmente le permitieron contar con su sitio en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Durante su etapa anterior con el conjunto del Pedregal, César Huerta sumó un total de 20 goles en 87 partidos con Pumas, marchándose al futbol de Europa y vivir el sueño que mantiene una ‘espinita clavada’ en él, sin embargo, asegura que su adaptación fue inmediata:

“La verdad que la adaptación dentro del campo me fue muy bien en esa parte. Yo sentí que no me costó tanto, no lo sentí tan difícil y más por mi forma de juego, que soy un jugador muy intenso, que me gusta llegar a los espacios y tácticamente creo que no me costó tanto”.

‘Chino’ Huerta espera su regreso a Ciudad Universitaria

Este jueves 10 de septiembre, César Huerta podría reencontrarse con la afición unamita en el Estadio Olímpico Universitario, día en el que Pumas recibirá a León para disputar el partido correspondiente a la Jornada 8 del campeonato nacional, algo que ilusiona al extremo mundialista:

“Yo creo que hasta que vuelva a CU, ahí me va a caer el veinte de que estoy de regreso, pero me siento muy feliz, con mucho compromiso de mi parte hacia la institución que me vuelve a abrir las puertas, que me vuelve a tratar muy bien”.

Chinoo Huerta vivirá una nueva etapa con Pumas en la Liga MX. Mexsport

Por su parte, una semana más tarde, César Huerta se medirá a Chivas en el Estadio Akron, sitio que también fue su casa durante un proceso del que no guarda los mejores recuerdos; busca destacar con los 7 veces campeones de la Liga MX para ser considerado por Rafa Márquez y seguir vistiendo la playera del combinado Tricolor.

BFG