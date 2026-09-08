Rafa Márquez inicia gira como DT del Tricolor y visita al Atlas 

Rafael Márquez vivirá pronto su primer partido como director técnico de la Selección Mexicana y ante ello, ha comenzado la gira con los clubes mexicanos. Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol informó que Rafita estuvo en las instalaciones del Atlas este día.

El principal objetivo de estas visitas del DT de la Selección Mexicana es platicar con los entrenadores y observar a los jugadores que pudiera llamar a su primera convocatoria.

Rafa Márquez esta cerca de debutar como entrenador de México FMF

“Esta serie de visitas tienen como objetivo estrechar el diálogo con las instituciones del futbol mexicano, compartir información, metodologías, así como fortalecer la coordinación y comunicación entre la Selección Nacional y los clubes de la Liga MX”, se lee.

Rafa Márquez será presentado de manera oficial este jueves 10 de septiembre en las instalaciones del CAR. También se dará a conocer su cuerpo técnico y la manera de trabajo que tendrá con el Tricolor.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de México?

Rafa Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana en una intensa gira por Estados Unidos que marcará el inicio de su etapa al frente del Tricolor rumbo al Mundial 2030.

El ‘Káiser’ dirigirá su primer partido el sábado 26 de septiembre ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Tres días después, el martes 29 de septiembre, el equipo se medirá a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

La actividad continuará en octubre con el clásico de la Concacaf el sábado 3 de octubre frente a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y cerrará la ventana FIFA el martes 6 de octubre ante Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Estos cuatro amistosos de preparación, todos en suelo estadounidense, serán la primera oportunidad de Márquez para imprimir su estilo y comenzar a definir el plantel de la nueva era mexicana.