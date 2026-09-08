Al futbol mexicano le falta “hambre”; David Trezeguet lanza dura crítica por ascenso y descenso

David Trezeguet es recio, pero honesto. Aunque reconoce que se extraña al futbol mexicano en las competencias Conmebol, el exfutbolista cuestionó con frenesí la falta de ascenso y descenso en México, además de una zona de confort contraproducente.

“Sí (se extraña), y te diría que también este formato de descenso y no descenso hace que encuentres una cierta comodidad.

"Creo que el jugador en Sudamérica con este formato crece en una sintonía mucho más de ambición, de mucha más necesidad de ser protagonista, para jugar a esto que llamamos ascenso y descenso”, comenzó a explicar el exdelantero franco-argentino.

El mexicano se vende caro

Otro mal que expone Trezeguet del futbol mexicano antes de pensar en la vuelta a torneos como la Copa Libertadores, es el valor de los talentos nacionales.

“Muchas veces aquí en México vemos jugadores que tienen talento, pero tal vez no se van a cobrar, están demasiado (caros), se pide demasiado por ellos.

“El futbol mexicano tiene que cambiar ciertas actitudes y ciertos aspectos, verdad que el jugador mexicano encuentra en México una cierta comodidad, que va en lo deportivo y en lo económico, y esa ambición de crecimiento hace que por ahí lo deje un poco más de lado”.

En esa reflexión, David Trezeguet, formado en el Platense, club con el que debutó en Primera División (1994), enalteció la esencia que tiene Argentina en la formación y exportación de jugadores.

“Creo fuertemente que un jugador, en el caso de lo que pasa al menos en Sudamérica, es el crecimiento del jugador a nivel formativo. Después estar en el primer equipo, después sigue la ambición en automático, ir al futbol europeo. Es el crecimiento de uno, de un jugador que tiene ambición con sacrificio”, atizó el exdelantero.

David Trezeguet fue un tanto esquivo sobre la fórmula de la “ambición”, de provocar esa “hambre de protagonismo” que presume de los sudamericanos.

“Sabe perfectamente el futbol mexicano lo que tiene que hacer, cómo tiene que ejecutarlo. Creo que en eso tiene un gran representante, cómo ha sido la historia de Rafa Márquez (hoy entrenador de la Selección Mexicana). Y, bueno, ir un poco en esa, creo que en esa sintonía. Creo que cuando estamos, al menos lo que me ha tocado vivir a mí en Sudamérica, nos queremos como jugadores medir contra los mejores y los mejores están en Europa”.

Previo a su intervención en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo, para exponer el legado sudamericano de River Plate como destino de interés en Argentina, David Trezeguet reiteró lo vital que es el fogueo en el Viejo Continente.

“Esto es una realidad estadística, los mejores equipos, los mejores jugadores, los mejores torneos son los europeos. Y el futbol sudamericano es un buen trampolín, es un buen crecimiento, no nos tenemos que olvidar de nuestras raíces, que son a veces la envidia del futbol europeo. Latinoamérica, diría, en general, de poder estar ahí contra los mejores y con los mejores al mismo tiempo”, añadió el campeón mundial en Francia 1998.

Voz autorizada del franco-argentino tras una trayectoria con el Platense, Mónaco, Juventus, Hécules, Baniyas DC de Emiratos Árabes Unidos, su amado River Plate, Newell’s y FC Pune City de la india.

Duele el ocaso de Messi

Por otro lado, David Trezeguet no ocultó la pesadumbre de todo argentino por contemplar el ocaso en la carrera de Lionel Messi y su adiós con la Selección de Argentina.

“Para Argentina será un cambio de una figura emblemática, de un representante del futbol mundial que ha ganado todos los títulos que se pueden obtener con la selección de Argentina. Pero al mismo tiempo sí es una enseñanza para los más jóvenes de seguir en esa dinámica, de saber que representar la selección, en este caso, de Argentina, es especial, es motivante, es una responsabilidad muy grande.

“Messi ha dejado una línea importante a seguir. Creo que esto es lo lindo del futbol a nivel competitivo, ¿no? El querer siempre competir, ser protagonista y centrar objetivos, que es el de ganar, en este caso la Copa América o la Copa del Mundo. Por eso creo que estos personajes como Maradona marcan una tendencia muy fuerte y son ejemplos a seguir”.

Respaldo para Zidane

El campeón mundial en 1998 respalda la nueva era de su selección, ahora bajo el mando de un viejo conocido con el que compartió vestidor, el técnico Zinedine Zidane.

"Su historia como jugador y como entrenador han sido claras, el de ganar, el terminar segundo no sirve. Lo que va a querer es inculcar eso a la selección de Francia que individualmente es la nación más competitiva y cuyos jugadores militan en los mejores equipos europeos, acostumbrados a ganar, entonces, eso te da una ventaja.

"Hemos visto que en el Mundial 2026 en Estados Unidos, España ha sido superior en el partido y esto quiere decir que hay una reflexión que también no basta con el talento, hay otras situaciones que entran en juego y España ha sido una justa merecedora del Mundial. Pero Francia tiene cualidad para los próximos años; son las naciones que marcan una tendencia hacia lo que se viene en los próximos mundiales".