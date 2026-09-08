Video: Scarlett Camberos sueña despierta; así reaccionó a su nominación al Balón de Oro 2026

Llegó a su entrenamiento del día en shock. La atacante Scarlett Camberos sueña despierta entre la lluvia de felicitaciones de sus compañeras y contactos de redes sociales. Sin prisa, la goleadora trata de asimilar su nominación al Balón de Oro 2026 como la mejor jugadora.

“Me estaba lavando los dientes y empecé a ver mensajes de mi representante y de varias personas: ‘¡Felicidades!’, ‘¡Enhorabuena!’.

Pero la incredulidad de la estrella del americanismo persistía: " ‘¿Qué está pasando?’. Entré a las redes sociales y fue cuando vi".

La motivación a esta nominación es una luz en el camino, para saber que su rendimiento con el Club América de la Liga Femenil y en la Selección Mexicana es positivo. Sin embargo, la emoción la hizo pensar con cierta desesperación en su madre.

“Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro", recuerda Camberos sobre la llamada.

"Y mi mamá: ‘¿Qué es esto de Concacaf?"

El curioso momento lo narró la jugadora mexico-estadounidense en una entrevista desde las gradas del mítico Estadio Baniorte.

"No, ma, como el Balón de Oro del que gana Messi cada año’. Y creo que ahora sí ya sabe qué es, pero estaba confundida".

Scarlett Camberos vive su segundo ciclo con las Águilas del América. En el primero abandonó no sólo el club, sino el país por motivos de seguridad tras ser víctima de acoso cibernético y de perder algunas cuentas de redes sociales por hackeo.

Jugó en Estados Unidos durante el Apertura 2023 y el Clausura 2024, para después regresar de manera airosa, como la referente del gol bajo las órdenes del DT Ángel Villacampa. Además es parte del histórico triplete azulcrema, con la conquista de los títulos de Liga MX, Concachampions W y Campeón de Campeonas, sumado el boleto al Mundial de Clubes Femenil.

La terna al Balón de Oro para jugadoras la componen Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina, Esmee Brugts y Cata Coll, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Klara Bühl, Selma Bacha, Melchie Dumornay y Wendie Renard.

La gala del Balón de Oro 2026 será el 26 de octubre próximo, en el London Palladium de Londres, Inglaterra.