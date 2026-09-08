Preventa América vs Chivas: Precios de boletos aumentan considerablemente 

El Clásico Nacional entre el Club América y las Chivas, correspondiente a la Jornada 9 y programado para el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, ya tiene publicados los costos de sus boletos.

La preventa arrancó con cifras que han sorprendido a la afición por su nivel, en un recinto que ha registrado incrementos sostenidos. El boleto más accesible cuesta casi 950 pesos en las zonas 400 Sur, 500 Sur y 600 Sur, una cifra que ya supera con creces lo que se pagaba en encuentros previos del mismo estadio.

A partir de ahí los costos escalan con rapidez según la ubicación donde quieras alojarte. Desde 1,500 hasta los 4,700 pesos, los costos de estos boletos para el Clásico de Clásicos ha desatado las críticas por sus altos precios.

Brian Rodríguez se mantuvo en América pese al interés de equipos en Europa tras el Mundial 2026. Mexsport

Estos montos posicionan a esta edición del Clásico Nacional entre las más costosas de los últimos torneos y han generado comentarios de inconformidad entre aficionados de ambos equipos.

Lista de precios de la preventa del Clásico Nacional

400 Sur, 500 Sur y 600 Sur: 939.20 pesos

400 Sur, 500 Sur y 600 Sur: 939.20 pesos 500 Lateral y 600 Lateral: 1,115.30 pesos

300 Preferente: 1,408.80 pesos

400 Lateral: 1,526.20 pesos

300 Cabecera: 1,761 pesos

100 Sur: 1,995.80 pesos

100 Plus: 2,230.60 pesos

300 Lateral A y 300 Lateral B: 2,348 pesos

100 Lateral: 2,465.40 pesos

200 Platea: 2,700.20 pesos

Palcos Club (incluye alimentos y bebidas): 3,756.80 pesos

Super Seats y Terraza INTER.MX (incluye alimentos y bebidas): 4,109 pesos

Tunnel Club (incluye alimentos y bebidas): 4,696 pesos

¿Cómo comprar los boletos de preventa del Clásico Nacional?

La venta de entradas se realiza de forma digital a través de la plataforma Fanki, la boletera oficial del Club América. El proceso es sencillo: se ingresa al sitio, se localiza el evento América vs Chivas, se elige la zona disponible y se completa el pago.

Cada etapa de preventa tiene límites en la cantidad de boletos por persona, por lo que es importante respetar esas condiciones para no perder el acceso.

El calendario de ventas quedó definido de la siguiente manera: el 8 de septiembre arrancó la preventa exclusiva para titulares de AmePass (el abono del América); el 9 de septiembre se abrió para quienes adquirieron boletos del partido América vs Puebla; el 10 de septiembre corresponde a la preventa exclusiva para clientes Banorte; y a partir del 11 de septiembre inicia la venta general abierta a todo el público.