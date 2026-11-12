La brutal brecha de fama que divide al vestidor de la Selección Mexicana

Dentro de la cancha siempre habrá debate sobre quién merece vestir la camiseta de la Selección Mexicana, pero en las redes sociales los números son contundentes: Gilberto Mora es el líder absoluto del equipo en el terreno digital.

Con apenas seis convocatorias con el Tri Mayor y poco más de 3 mil minutos disputados en Primera División, el mediocampista supera por amplio margen a figuras consagradas y legionarios europeos.

En su cuenta oficial de Instagram, Mora acumula 7.6 millones de seguidores. Esta cifra representa casi el doble de su perseguidor más cercano, Julián Quiñones, quien ocupa el segundo puesto del ranking con 4 millones. De hecho, Gilberto Mora es el único futbolista de la plantilla que compite de tú a tú con la cuenta oficial de la Selección Mexicana (10.4 millones de seguidores desde su creación en mayo de 2012).

El contraste: el delantero de los 14 mil seguidores

En el otro extremo de la balanza se encuentra la novedad de la lista: Armando León. El atacante del NK Osijek, cuya convocatoria sorprendió por su poca actividad previa en la Liga MX antes de emigrar al futbol de Croacia, registra apenas 14 mil 100 seguidores. Además, es el único seleccionado que aún no cuenta con la insignia de verificación en su perfil.

Un caso aparte es el del tercer guardameta, Alex Padilla, quien es el único integrante de los 28 convocados que no mantiene una cuenta activa en la plataforma de Meta, las redes parecen no importarle.

El peso digital del Tri y su cuerpo técnico

Si se suma el alcance individual de los 28 futbolistas llamados para los compromisos de la Nations League ante Jamaica, el vestidor tricolor supera los 35 millones de seguidores combinados.

A este músculo digital habría que añadir el impacto de su cuerpo técnico de lujo: el director técnico Rafael Márquez roza el millón de followers (917 mil), mientras que su auxiliar, Andrés Guardado, aporta otros 1.4 millones a la ecuación.

El "Club del Millón" en la Selección Mexicana

De toda la convocatoria, únicamente 11 futbolistas superan la barrera del millón de seguidores en Instagram. Así se distribuye el top de popularidad digital del Tri:

- Gilberto Mora: 7.6 millones

- Julián Quiñones: 4 millones

- Armando González: 2.8 millones

- Santiago Giménez: 2.7 millones

- Kevin Álvarez (América): 2.3 millones

- Alexis Vega (Toluca): 2.2 millones

- Roberto Alvarado (Chivas): 2.2 millones

- Álvaro Fidalgo (Betis): 1.4 millones

- Israel Reyes (América): 1.3 millones

- Raúl Rangel (Chivas): 1.2 millones

- Erik Lira (Cruz Azul): 1 millón

El resto de la plantilla oscila entre los 14 mil seguidores de Armando León y los 849 mil de Mateo Chávez, jugador del AZ Alkmaar de Países Bajos.