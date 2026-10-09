Video: Hace ‘hoyo en uno’ y gana una camioneta en Puebla

Pasan las horas y José Juan Carlos Sánchez sigue sin creerla. Le llueven abrazos por todos lados. Extraños y conocidos no dudan en reconocer con emoción su hazaña en la octava fecha de la Gira de Golf Imagen Puebla, luego de un ‘hole in one’.

Cuando salí de la casa, me dijo mi esposa: ‘no regreses sin la camioneta’. Como le tengo tanto miedo a mi señora, ni modo, hubo que hacerle caso”, ríe el golfista originario de Tlaxcala, ahora dueño de una flamante camioneta Mazda, socio comercial de la Gira de Golf en Imagen.

Tras sonar la campana del Club Campestre de Puebla, Sánchez Ghenno confesó que pasa por un momento de ensueño junto a su familia.

“La verdad, es que es un momento en que la he pasado muy bien, he estado con mis hijos, con ellos fuimos a ver el juego de los 49ers. Regreso y digo que sólo me falta un hole in one”.

Ocurrió en el hoyo 8. Para José Juan Carlos era una tarde lúdica, de hacer lo que más le apasiona en la vida, jugar golf. Sin embargo, el estado de gracia lo explotó en un momento que recuerda incrédulo.

Le pegué muy bien, salió la bola recta, muy recta, no se aprecia, ya no alcanzo a ver muy bien de lejos, sin embargo, conforme me acerco, me decían que parecía que la bola se metió, acercándome el encargado me señala que sí se metió.

“¡No manches! Casi me da un infarto, ya estoy muy emocionado, agradecido con Imagen, me costó trabajo venir, a veces es difícil por los tiempos, la verdad muy estoy ilusionado, me divertí mucho, además hice un score muy bueno, un 79”, presumió, al tiempo que dio mérito a su compañero Miguel Ángel Pérez ‘el Bolita’.

De igual modo, el campeón de la categoría 2 de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026, extendió su gratitud con Grupo Imagen y con Pablo Carrillo, periodista deportivo y uno d ellos participantes de la gira.

“La organización, es lo que tiene Grupo Imagen, sus torneos son de calidad, es responsable, cumplen y estoy muy contento. Me decían que, en estos más de 20 años del torneo, se han hecho unos dos ó tres ‘hole in one’ y hoy me toca a mí y en Puebla, yo soy de Tlaxcala, entonces muy contento de estar acá.

Primera que jugué de esta edición 2026 (Puebla), el año pasado me tocó de compañero Pablo Carrillo. El golf es eso, un club muy pequeño, selecto, pero feliz de estar jugando golf”, añadió con una imborrable sonrisa José Juan Carlos Sánchez, de 60 años de edad.