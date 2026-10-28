La Gira de Golf Imagen proclama a sus ganadores en Mérida

La Gira de Golf Imagen Kapital Presentada por Mazda llegó a su recta final, con emocionantes rondas gracias a los 124 participantes en Mérida, Yucatán, todos con el ímpetu de buscar los últimos pases a la Gran Final.

La novena fecha de la gira se desarrolló en el majestuoso ‘El Jaguar Golf Course’ del Yucatán Country Club, bajo estupendas condiciones de vientos y un cielo pintoresco que crearon a lo largo de los 18 hoyos experiencias únicas de convivencia.

El legendario campo de 325 hectáreas, diseñado por Jack Nicklaus, también alimentó el espíritu competitivo para apuntar a los premios individuales de la novena fecha.

La Gira de Golf Imagen Kapital Presentada por Mazda también ha creado una comunidad que inevitablemente se despide de cada sede con notables sonrisas y un ardiente deseo de no perderse las futuras ediciones.

Ciudad de México 26 de octubre 2026 Gira de Golf en Mérida 2026 Yucatán Country Club / El Jaguar Golf Foto Hector Lopez Ramírez Héctor López

Rumbo a la Gran Final de Los Cabos

Tras una comida para reponer energías entre los competidores, la ceremonia de premiación fue encabezada por el periodista Pablo Carrillo Lavat, quien destacó el apoyo de los patrocinadores de la temporada.

Los ganadores de la primera categoría fueron Zacarías Auais y Alejandro Dorge Muñoz (65 puntos). Además del viaje a la Gran Final de Los Cabos, la dupla fue premiada con un certificado Fly Across, Bolsa Taylormade Pro Cart y un cinturón 98 Coast AV.

“Gracias a Grupo Imagen por el torneo, felices de lograr algo en el torneo de hoy. Muy buenos premios, especialmente el de Los Cabos. Definitivamente como vivimos acá, el clima nos favoreció, el campo está en buenas condiciones”, expresó Zacarías Auais.

Por su parte, Alejandro Dorge resaltó que “tenemos la suerte de jugar acá, es uno de los clubes más bonitos de México, bien organizado, ágil, además el clima espectacular. Lo más difícil acá es el clima; en el campo, el hoyo nueve es el más difícil”.

Ciudad de México 26 de octubre 2026 Gira de Golf en Mérida 2026 Yucatán Country Club / El Jaguar Golf Foto Hector Lopez Ramírez Héctor López

También con viaje a Los Cabos por llevarse la segunda categoría, la pareja Ángel Fernando Ruiz y Ángel Ruiz Lua (65). Mientras que Jaime David Funes Sesma y Adrián Miguel Río Suárez hicieron lo propio con la tercera categoría del torneo.

“Estuvo muy padre la organización, estaba húmedo el campo, pero nos salió todo, un torneo muy ameno y agradecido con los organizadores. El campo Jaguar es una belleza, de los más bonitos de México”, mencionó Ángel Fernando Ruiz tras recoger sus premios.

En las distinciones individuales, la Gira de Golf Imagen Kapital Presentada por Mazda en Mérida otorgó el “Mejor Oyes del Torneo” a Ignacio Cejudo (distancia 1,04 metros) y el “Drive de Precisión” a Luis Miguel Fuentes Muñiz (0,13 metros).

Con la lista completa de ganadores tras los torneos en Cancún, Estado de México, Guadalajara, Hermosillo, San Miguel de Allende, Tijuana, Monterrey, Puebla y Mérida, la Gira de Golf Imagen Kapital Presentada por Mazda se dice lista para encontrar al campeón absoluto de cada una de las tres categorías, el próximo 21 de noviembre, en Los Cabos.