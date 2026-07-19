Tijuana suma adeptos a la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026

El Club Campestre de Tijuana abrió sus puertas para celebrar la sexta fecha de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026; la dupla conformada por Enrique Von Bosten Jr. y Fernando Virgen se llevó los reflectores de la jornada al proclamarse ganadora de la primera categoría.

El talento nacional se hizo presente tras la parada de junio en San Miguel de Allende, con un clima que incendió la competencia entre las más de 60 parejas inscritas y las cuales quedaron encantadas con la organización de esta fecha cachanilla.

Todo increíble, todo salió bien, el campo increíble, grandes hoyos especialmente el número 12 porque es muy difícil. Todos los competidores bien, gente nueva, haces amigos, haces experiencia ajena al club y las pláticas fueron fortuitas para todos. La gira hasta el momento se me ha hecho increíble, una alianza fuerte que tenemos con ustedes, todo salió perfecto, cada sede es nueva, pero salimos contento”, mencionó el jugador Santiago Martínez.

La primera categoría se hizo de un viaje a la gran final a Los Cabos (21 de noviembre), además de una bolsa TaylorMade Pro Cat.

En la segunda categoría destacó la pareja Giancarlo Scolari y José Luis Martínez, con un total de 64 toques (33-64). El premio de ambos también fue un viaje a la final de Los Cabos y una bolsa TaylorMade Pro Stand.

Rodrigo Larios, otro entusiasta competidor, tras la ceremonia de premiación resaltó la organización de la fecha en Tijuana:

Calorón al principio, pero estuvo padre y nos fue bien con mi compañero Ángel, jugamos siempre aquí y nos encanta, somos locales. Es la primera participación que nos toca, me gustó mucho, he recibido buenos comentarios. Que se haga tradición y en la final a Los Cabos que nos toque algo”.

La Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026 cerrará en Los Cabos. Christian Mendoza

En la tercera categoría, los ganadores fueron Ricardo Arvizu y Rubén Jiménez (62), quienes se adjudicaron el premio de un viaje a la gran final en Los Cabos de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026 en Los Cabos.

Entre las reacciones por la competición, resaltó la dedicatoria de Fernando Fernández, director de Kapital, hacia los competidores

Decirles a todos aquí en nuestra casa y en este torneo, estoy encantado, pero listos para recibirlos el próximo año, gracias a todos por su participación”.

El resto del calendario del Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026 tiene citas en Monterrey (25 de septiembre), Puebla (9 de octubre) y Mérida (26 de octubre), para dar cerrojo en Los Cabos con fecha por confirmar.

Nos encantó porque somos de Mexicali, allá hace calor y fue genial con la presión, la pasamos increíble. La verdad es que es la primera vez que me toca venir al campo de Tijuana, la pasé genial”, mencionó la jugadora Marisol Olivas.

Mientras que su compañera Grisel Valencia resaltó:

Es la primera vez que venimos a participar en este torneo, nos divertimos mucho, muy agradecidas con la organización, la competencia estuvo muy buena, terminamos todos amigos, felices, seguro estamos el año que entra, pendientes y participar con mucho gusto y seguir de aliados”.

También en el músculo femenino del torneo, Clara Huerta, defendió la localía al indicar:

El clima nos favoreció, muy fresco, salió el sol pero se recuperó todo, una gira fantástica, la organización excelente. Fue retador, un gran evento", concluyó la jugadora local.

La Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda 2026 aún no cuenta con fecha confirmada para la Final en Los Cabos. Christian Mendoza

BFG