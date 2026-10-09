Puebla goza extraordinaria jornada en la Gira de Golf Imagen

La octava fecha de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda regaló momentos memorables para la competición y para las 75 parejas participantes en el tradicional complejo del Club Campestre de Puebla.

Pese cambiante clima en Puebla, los jugadores disfrutaron de las atenciones de los patrocinadores, del staff del club y de la competencia que brindaron las parejas de las tres categorías del torneo.

La sorpresa de la fecha poblana de este año, José Juan Carlos Sánchez y su hole in one. La hazaña emocionó a más de uno, provocó lluvia de felicitaciones en el jugador originario de Tlaxcala.

Cuando salí de la casa, me dijo mi esposa: ‘no regreses sin la camioneta’. Como le tengo tanto miedo a mi señora, ni modo, hubo que hacerle caso”, bromeó el ahora dueño de una flamante camioneta Mazda.

Tras sonar la campana del Club Campestre, Sánchez Ghenno confesó su sentir, pero sin olvidarse de los organizadores.

“La verdad, es que es un momento en que la he pasado muy bien, he estado con mis hijos, con ellos fuimos a ver el juego de los 49ers. Regreso y digo que sólo me falta un hole in one en la vida.

Le pegué muy bien, salió la bola recta, muy recta, no se aprecia, ya no alcanzo a ver muy bien de lejos, sin embargo, conforme me acerco, me decían que parecía que la bola se metió, acercándome el encargado me señala que sí se metió. ¡No manches! Casi me da un infarto, estoy muy emocionado, agradecido con Imagen, me costó trabajo venir, me divertí mucho, además hice un score muy bueno, un 70. Es lo que tiene Grupo Imagen, sus torneos son de calidad”, presumió, al tiempo que dio mérito a su compañero Miguel Ángel Pérez ‘el Bolita’.

Ambos se proclamaron ganadores de la segunda categoría de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda.

Tras decenas de regalos por rendimiento en los hoyos y en sorteos, la premiación de la primera categoría fue uno de los momentos más esperados y moderados por el periodista deportivo Pablo Carrillo.

Los campeones de la máxima categoría en la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda fueron Antonio Cobian Budid y Alejandro Maurer Budid.

“Es un torneo que lo llevamos jugando desde hace 17 años, siempre el mejor torneo que se organiza en Puebla”, expresó Antonio, mientras que Alejandro repartió ovaciones a la también participación de Pablo Carrillo, “porque gozamos de la compañía de Pablo, muy emocionados. Además mi compañero fue el que me salvó en la competencia muchas veces”.

La tercera categoría se la adjudicó la dupla Aurelio Sagardi Rivera y Evaristo Bedrinana Colorado.

Respecto a la alianza para hacer posible la gira, Antonio Ituarte Padilla, director de Kapital Puebla, expresó:

Fue una gran plaza para el golf, hay mucha competencia, muy reñida. Para Kapital fue muy importante tomar la gira, es de mucho prestigio , es muy adecuada, Imagen es buen socio para lograr mucho. El Club Campestre de Puebla es de los clubes con mayor tradición del país, por eso es un orgullo, además fue un día genial, poco sol, el club bien diseñado para albergarnos, estamos muy contentos”.

A la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda le resta una fecha más, la de Mérida, el 26 de octubre (Yucatán Country Club). Después seguirán los preparativos para recibir a todos los ganadores del año en la Gran Final de Los Cabos, el 21 de noviembre.