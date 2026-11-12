Alertas de viaje en Medio Oriente ponen en riesgo el Mundial Sub-17 en Qatar: ¿México corre peligro?

La Federación de Futbol de Estados Unidos habría decidido retirar a su selección Sub-17 de la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Qatar, debido a las restricciones de viaje del gobierno estadounidense hacia distintos países de Medio Oriente, según información publicada por The Athletic. Hasta el momento, la decisión no se ha hecho oficial.

La situación está relacionada con la clasificación de Qatar en el sistema de alertas de viaje de Estados Unidos, donde aparece en el Nivel 3, correspondiente a la recomendación de reconsiderar los desplazamientos al país. Esta medida responde a los riesgos de seguridad que el gobierno estadounidense identifica en la región.

La posible baja del representativo estadounidense se produce mientras el torneo todavía no tiene una postura pública de sus organizadores sobre alguna modificación o suspensión. La Selección Nacional de México tampoco ha emitido un posicionamiento al respecto.

¿Por qué Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes a Qatar?

El pasado 23 de octubre, el gobierno estadounidense emitió una actualización de su aviso de viaje para Qatar y lo colocó en el Nivel 3. La decisión estuvo relacionada con los ataques atribuidos a los hutíes, grupo político y religioso armado del norte de Yemen, contra Arabia Saudita.

De acuerdo con la información del gobierno estadounidense, las agresiones tuvieron como objetivos instalaciones militares, aeropuertos y otros puntos que dejaron víctimas mortales. La autoridad considera que existe la posibilidad de que la violencia se extienda a otros países de Medio Oriente entre ellos Qatar, sede del Mundial Sub 17.

El sistema de alertas de viaje de Estados Unidos contempla cuatro categorías, de acuerdo con el nivel de riesgo:

Nivel 1: tomar precauciones normales.

Nivel 2: aumentar las medidas de precaución.

Nivel 3: reconsiderar el viaje.

Nivel 4: no viajar.

Qatar se encuentra en la tercera, mientras que otros países de la región también aparecen con alertas elevadas. La clasificación publicada para Medio Oriente incluye los siguientes niveles:

Yemen: Nivel 4.

Omán: Nivel 3.

Arabia Saudita: Nivel 3.

Emiratos Árabes Unidos: Nivel 3.

Kuwait: Nivel 3.

Jordania: Nivel 3.

Irán: Nivel 4.

Iraq: Nivel 4.

Mapa de alerta de viajes a Medio Oriente. Especial

México también emitió recomendaciones para viajar a Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también ha advertido sobre los riesgos en la región. En un comunicado publicado meses atrás, pidió a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en Medio Oriente permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La S.R.E. hace un llamado a las personas mexicanas en el Medio Oriente a seguir resguardándose en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales”, señaló la dependencia.

La cancillería también advirtió que los viajes podrían verse afectados por la situación regional. Por ello, recomendó consultar con agencias de viajes y aerolíneas el estado de los itinerarios, además de mantener comunicación con las embajadas mexicanas para solicitar asistencia cuando sea necesario.

Por ahora, la organización de la Copa del Mundo Sub-17 no ha anunciado cambios en el torneo ni una posible suspensión. La eventual salida de Estados Unidos permanece sin confirmación oficial.