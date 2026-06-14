Autobuses del Mundial 2026 son quemados en Manhattan durante caos por celebraciones de los Knicks

Una noche de celebración deportiva en Manhattan derivó en un episodio de violencia urbana que alcanzó directamente a la organización del Mundial 2026. Nueve autobuses escolares amarillos, integrados en el plan oficial de transporte hacia el MetLife Stadium, fueron abandonados en distintos puntos de la ciudad en medio del desbordamiento de aficionados tras la victoria de New York Knicks.

De esas unidades, cinco fueron incendiadas o destruidas por actos de vandalismo, golpes y el paso de multitudes que ocuparon las calles durante la madrugada. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó los daños y reportó escenas de caos en varias zonas del centro de Manhattan, donde también se registraron personas trepando sobre los vehículos y atacándolos con objetos contundentes.

Los autobuses fueron vandalizados durante la celebración del campeonato de los Knicks. REUTERS

El caos que envolvió al Mundial

El sistema afectado forma parte del operativo logístico del comité organizador de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026. El plan contempla el uso de hasta 150 autobuses escolares en días de alta demanda, financiados parcialmente con una inversión estatal de seis millones de dólares, con el objetivo de trasladar aficionados desde Manhattan al MetLife Stadium a precios reducidos.

Durante la misma noche, las autoridades realizaron 63 detenciones por delitos que incluyeron agresiones a oficiales, posesión de armas, alteración del orden público y daños a la propiedad. También se reportó un tiroteo en la zona de la calle 43 con Broadway, donde un adolescente de 17 años resultó herido en un episodio que no estuvo vinculado a los autobuses del Mundial.

Un portavoz del comité organizador aseguró que no había pasajeros dentro de las unidades afectadas y que ningún conductor resultó herido. Además, sostuvo que el servicio de transporte no sufrirá interrupciones de cara a los próximos partidos del torneo, pese a lo ocurrido en su primera gran prueba operativa en un contexto de alta presión urbana.