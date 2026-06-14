Alemania aplasta a Curazao en un debut que ilusiona en el Mundial 2026

Durante unos minutos, Alemania volvió a sentirse vulnerable. Después recordó quién era.

La selección de Julian Nagelsmann abrió su participación en el Mundial 2026 con una goleada de 7-1 sobre Curazao en Houston, un resultado que evocó inevitablemente uno de los marcadores más famosos en la historia de las Copas del Mundo. Doce años después de aplastar 7-1 a Brasil en Belo Horizonte, los alemanes volvieron a alcanzar esa cifra mágica en un escenario mundialista.

La comparación tiene límites. Brasil era el anfitrión y una potencia histórica. Curazao es una isla caribeña de poco más de 150 mil habitantes que disputó el primer partido mundialista de su historia. Sin embargo, el marcador sirve para ilustrar la contundencia de una Alemania que llevaba demasiado tiempo buscando una actuación capaz de reconciliarla con su pasado reciente.

La última vez que los alemanes habían ganado un partido inaugural de Mundial fue en 2014, cuando derrotaron 4-0 a Portugal antes de levantar el trofeo en Río de Janeiro. Después llegaron las decepciones. La derrota ante México en Rusia 2018. El tropiezo frente a Japón en Qatar 2022. Dos arranques que terminaron convirtiéndose en símbolos del declive de una selección acostumbrada a competir por todo.

Por eso el resultado en Houston tiene un peso que va más allá de los tres puntos.

Alemania y Curazao iniciaron su camino en el Mundial 2026. IMAGN IMAGES via Reuters

De menos a más

Alemania tomó la iniciativa desde el inicio y encontró recompensa con el gol de Felix Nmecha. Parecía el comienzo de una tarde tranquila, pero Curazao se negó a desempeñar el papel de simple invitado. Livano Comenencia aprovechó una de las debilidades que todavía persisten en el equipo alemán, las transiciones defensivas, y un disparo desviado terminó superando a Manuel Neuer para firmar el primer gol mundialista en la historia de su país.

Durante algunos instantes, el estadio quedó atrapado por la posibilidad de una sorpresa imposible. No duró mucho.

La respuesta alemana fue tan rápida como implacable. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja antes del descanso y Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal. A partir de ahí, el encuentro se transformó en un monólogo.

Alemania volvió a golear 7-1 como en Brasil 2024 AFP

Jamal Musiala mostró por qué es considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes de su generación. Nathaniel Brown se sumó a la fiesta con una definición tras una brillante combinación colectiva. Deniz Undav aportó una asistencia y un gol después de ingresar desde el banquillo. Havertz cerró su doblete con una elegante definición bombeada tras recuperar un balón en el mediocampo.

El marcador final reflejó la diferencia de recursos entre ambos equipos, aunque no necesariamente resolvió todas las preguntas sobre Alemania.

La defensa de Alemania en duda

Cada vez que Curazao logró superar la primera línea de presión encontró espacios para atacar. El empate de Comenencia nació precisamente de una transición mal gestionada y dejó la sensación de que rivales de mayor nivel podrían castigar con mucha más dureza esas concesiones. El sistema agresivo que impulsa Nagelsmann genera volumen ofensivo, pero también expone a su defensa en determinados momentos.

Alemania necesitaba una presentación convincente y la obtuvo. Necesitaba recuperar confianza después de dos Mundiales marcados por la frustración y la encontró. Necesitaba recordar que sigue siendo una selección capaz de intimidar a cualquiera cuando su maquinaria ofensiva funciona y lo hizo durante gran parte de la noche.

Curazao empató momentáneamente a Alemania en el primer tiempo. AFP

Para Curazao quedará una derrota dolorosa, aunque también una página imborrable. El pequeño territorio caribeño escuchó su himno en una Copa del Mundo, marcó un gol en su debut y durante algunos minutos hizo creer que podía desafiar la lógica. Nadie podrá quitarle eso.

Alemania, mientras tanto, sale de Houston con la sensación de haber dado el primer paso correcto. El siguiente examen llegará ante Costa de Marfil en Toronto. Será una prueba mucho más exigente y quizá una medida más fiable para conocer el verdadero alcance de sus aspiraciones.

Por ahora, la Mannschaft vuelve a marcharse de un debut mundialista con una goleada. No ocurría desde 2014. Y en Alemania saben mejor que nadie cómo terminó aquella historia.