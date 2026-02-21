¿A qué hora es la Clausura de Milán-Cortina 2026? Dónde ver el cierre de los Juegos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 llegan a su fin tras 16 días de intensa competencia sobre el hielo y la nieve de Italia. Este domingo 22 de febrero, la histórica Arena de Verona —un anfiteatro romano que data del siglo I— será el escenario de una ceremonia de clausura titulada "Beauty in Action" (Belleza en acción), donde se entregará la estafeta olímpica a los Alpes franceses para 2030.

México concluye esta edición con la frente en alto, tras haber enviado una delegación de cinco atletas que dejaron huella en la historia del deporte nacional.

Donovan Carrillo cautivó al público italiano con sus rutinas en las competencias de patinaje artístico. Reuters

El gran referente de la delegación, Donovan Carrillo, volvió a cautivar al mundo al clasificar como finalista en patinaje artístico. El patinador tapatío logró su segunda final olímpica consecutiva tras Beijing 2022, finalizando en la posición 22 con una puntuación total de 219.06 unidades y una conexión artística que le valió ovaciones en el Milano San Siro Olympic Stadium.

Junto a él, otros cuatro mexicanos hicieron historia: la legendaria Sarah Schleper, quien sumó sus séptimos juegos olímpicos; su hijo Lasse Gaxiola, el debutante más joven; Regina Martínez, la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo; y el experimentado Allan Corona en la misma disciplina.

A nivel internacional, el mundo del deporte se rinde ante la hazaña de Johannes Hoesflot Klaebo. El esquiador noruego destrozó todos los registros al conquistar su sexta medalla de oro en estos juegos durante la prueba de los 50 kilómetros, elevando su récord personal a 11 títulos olímpicos de invierno, consolidándose como el máximo ganador de preseas áureas en la historia de las justas invernales.

Guía de transmisión:

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026.

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Arena de Verona, Italia.

Canal de TV (Abierta): Canal 9 (TUDN).

Canal de TV (Paga): Claro Sports y TUDN.Streaming: YouTube (Claro Sports) y ViX Premium.