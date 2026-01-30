Los números de Joao Pedro que respaldarían su llegada a Cruz Azul

Luego de que se cayera el fichaje de Miguel Borja, el nombre de Joao Pedro suena para reforzar a Cruz Azul para el resto del Clausura 2026 de la Liga MX, quien apenas vive su segundo torneo en el futbol mexicano.

Con una plaza de No Formado en México (NFM) disponible, La Máquina de Nicolás Larcamón busca cubrir -y aprovechar- el último cupo de extranjero, por lo que el estratega y la Directiva celeste estarían considerando reforzar el ataque con el futbolista italo-brasileño que respondió en cuanto arribó al balompié azteca.

El actual jugador del Atlético San Luis, próximo a cumplir 34 años, se encuentra en un gran estado de forma, por lo que le podría ayudar a los de La Noria a conseguir esos resultados inmediatos tanto en Liga MX como en Concachampions, torneo del que son actuales defensores del título.

Estos son los números que Joao Pedro presume con el conjunto potosino desde su llegada a tierra azteca hasta antes de la Jornada 4 del Clausura 2026:

- 20 partidos jugados.

- 14 goles en fase regular.

- 1,769 minutos jugados.

- 126.35 minutos pasan para que anote un gol Joao Pedro.

Lo que dificulta el fichaje de Joao Pedro con Cruz Azul

Al estar por cumplir 34 años, la edad afectará debido al costo del delantero que viste el 9 del Atlético San Luis, mismo que aumentará respecto a las últimas semanas, ya que Joao Pedro renovó su vínculo con los potosinos hasta diciembre de 2027.

En caso de concretarse, Joao Pedro estaría peleando por la titularidad ante Gabriel Toro Fernández, quien quedó con el puesto en el XI inicial de manera automática luego de la intempestiva salida de Ángel Cuate Sepúlveda a Chivas, conjunto en el que aún no logra anotar luego de 3 partidos del Clausura 2026.

Joao Pedro llegó para el Apertura 2025 de la Liga MX. Mexsport

Será este viernes 30 de enero cuando Cruz Azul enfrente a FC Juárez en la frontera del país, mientras que Atlético San Luis tratará de arrebatarle el paso perfecto a Chivas un día más tarde.

BFG