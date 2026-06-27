¡Joao Pedro KO! El 9 del Atlético San Luis se rompe el ligamento cruzado  

Los equipos de la Liga MX ya han iniciado su pretemporada rumbo al Apertura 2026, con la mayoría de los planteles realizando exámenes médicos, físicos y los primeros entrenamientos para llegar en óptima forma al torneo que arranca en julio.

Sin embargo, en el Atlético de San Luis hay malas noticias. Mientras el resto de los clubes avanza con normalidad en su preparación, el equipo potosino enfrenta un revés importante en su principal arma ofensiva, lo que genera preocupación de cara al nuevo torneo.

Joao Pedro en un partido con el Atlético San Luis MEXSPORT

João Pedro será operado de la rodilla

El Atlético de San Luis informó a través de un comunicado oficial que su delantero estrella, Joao Pedro, sufrió una lesión en la rodilla que requiere intervención quirúrgica.

De acuerdo con lo dicho por el club potosino, el brasileño se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El club detalló que el procedimiento se llevará a cabo en los próximos días con el fin de garantizar una recuperación adecuada.

La lesión de Joao será una baja muy importante para el conjunto de San Luis, ya que él era la gran estrella del equipo y ahora, tendrán que esperar varios meses para verlo en el terreno de juego.

¿Joao Pedro se pierde todo el Apertura 2026?

El Atlético de San Luis no ha proporcionado una fecha exacta de retorno para Joao Pedro, indicando únicamente que el proceso de recuperación será evaluado paso a paso tras la cirugía de rodilla.

Joao Pedro celebrando un gol con el Atlético San Luis MEXSPORT

Basado en lesiones similares de rodilla en otros jugadores de la Liga MX y ligas internacionales, los plazos de recuperación suelen oscilar entre 6 y 8 meses.

Casos como edemas o intervenciones quirúrgicas previas en delanteros han seguido patrones parecidos, permitiendo un regreso gradual a entrenamientos y posteriormente a la competencia.

Joao Pedro, la figura indiscutible del San Luis

Joao Pedro se ha consolidado como la gran figura del Atlético de San Luis, siendo bicampeón de goleo en la Liga MX y uno de los delanteros más efectivos y consistentes del balompié mexicano en las últimas temporadas.

Ahora, el San Luis y su afición deberán esperar y sufrir su ausencia en las canchas. El equipo tendrá que reinventarse en ataque durante los primeros meses del Apertura 2026, confiando en el resto del plantel para mantener el nivel competitivo mientras su estrella se recupera de la operación de rodilla.