Los 3 parches que lucirá Cruz Azul como campeón vigente de Liga MX

Cruz Azul arrancará la defensa de su corona este viernes 17 de julio en el Estadio Libertad Financiera ante el Atlético de San Luis, compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 en el que La Máquina comenzará a lucir los 3 parches que los acreditan como actuales campeones, mejor equipo del último año futbolístico y el cuarto más ganador en la historia del futbol mexicano.

El domingo 24 de mayo de 2026 quedará en el recuerdo para Cruz Azul, día en el que entraron al Estadio Olímpico Universitario para remontar con un gol de Rodolfo Rotondi en el 90+5’ y conseguir su décimo título de Liga MX en sus 99 años de historia.

Con el título obtenido, la escuadra de Joel Huiqui se afianzó en el cuarto lugar de los conjuntos más ganadores en toda la historia del futbol mexicano, quedando solamente por detrás de América, Chivas y Toluca.

¿Cuántos parches tiene Cruz Azul en el Apertura 2026 de Liga MX?

1. Campeón Liga MX, Clausura 2026 / la insignia se le otorga al campeón vigente del futbol mexicano, mismo que lucirá durante todo el semestre futbolístico hasta que renueve su logro como el monarca del balompié azteca o ceda su sitio.

Cruz Azul fue campeón del Clausura 2026 tras derrotar en la Final a Pumas. X: @CruzAzul

2. Equipo de la temporada, Apertura 2025 y Clausura 2026 / el parche lo concede la Liga MX al conjunto que haya sumado más puntos en el último año futbolístico, factor en el que se consideran los puntos obtenidos durante la Fase Regular del Apertura + Clausura.

Cruz Azul se proclamó como el mejor equipo de la temporada 2025-26 de la Liga MX. X: @CruzAzul

3. Diez títulos de Liga MX / un parche institucional en el que se luce la cantidad de títulos de La Máquina en la Liga MX, quedando solamente por detrás de América (16), Chivas (12) y Toluca (12).

Cruz Azul suma 10 títulos de Liga MX en sus 99 años de historia. X: @CruzAzul

* En caso de consagrarse Campeón de Campeones el sábado 25 de julio ante Toluca, Cruz Azul podría sumar un nuevo parche en su uniforme durante el Apertura 2026 de la Liga MX.

BFG